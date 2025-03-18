童子賢：台積救英特爾 最好別發生

童子賢17日出席集團旗下晶碩轉投資的外泌體新品發表會，被問到台積電與輝達等企業出手相救營運英特爾的傳聞，他表示：「最好只停留在傳聞，不要發生」。（記者謝柏宏／攝影）

台積電 在美投資設廠的話題繼續延燒，和碩董事長童子賢昨日被問到台積電與輝達等企業出手相救營運英特爾的傳聞，他表示：「最好只停留在傳聞，不要發生」。

童子賢表示，台積電與英特爾雖然都屬於半導體產業，不過文化差異相當大，後續合作恐怕面臨挑戰。此外，雙方的生產線排程也有所差別，台積電過去幾十年來皆從事代工，其所對應的生產線同時有幾個、甚至數十個不同的產品，而台積電對這樣的生產模式也已相當熟練。

童子賢昨日出席集團旗下晶碩轉投資的外泌體新品發表會，會後受訪提出看法。他表示，曾問過從事這個產業的當事人，當事人面露難色說「其實是很辛苦的」。童子賢說，台積電目前在日、德、美都要擴廠，恐怕很難再分心去做其他的調整，所以「這件事（合資營運英特爾）最好還是停留在傳聞，不要發生。」

同時，針對美國亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）訪台，將會見賴清德總統、拜會經濟部與台積電等，外界擔心牽動台積電與供應鏈 移美效應。童子賢回應，「其實台灣的競爭力並不是靠一、兩本武功秘笈」，他認為，台灣的供應鏈如果能夠拓展到全世界不同地方，應該要把它視為台灣實力的向外擴張，不要只是擔心武功秘笈流出去，「台灣應該擔心我們的國際競爭力有沒有問題，而不是要擔心供應鏈外移的問題。」

針對川普 總統上任後的國際情勢，童子賢表示，川普上任不到兩個月，許多人感覺他經常在變，但是他不變的是想要把製造業帶回美國，再一次壯大美國經濟。但是他觀察有兩項重點，一是如果會讓美國經濟振興起來，讓其通膨指數跌下去，不一定和從亞洲或是從歐洲過去投資有關，而是川普在能源產業的努力。要是他有辦法讓製造業在美國感受到能源價格下滑，那他的製造業重返美國可能就有幾分指望。

第二項重點，童子賢表示，美國想用一己之力改變全世界製造業的流向，不一定會成功。如果今天產品是賣到中國、日本或賣到歐洲，就不一定會害怕美國關稅。美國目前經濟實力占全球26%，全世界仍然有74%市場不受川普影響，因此包括氣候變遷議題、電動車的綠色經濟衝擊，將僅限於川普有能力影響的美國市場，美國以外的地區，相信綠色經濟跟防治地球暖化的進步的腳步不會停下來。