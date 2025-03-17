我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為攻台做準備？解放軍新型登陸駁船曝光

金秀賢爆劈腿？交往金賽綸也愛Wonder Girls的她

越野馬拉松解放軍步槍造型當獎盃 主辦綠委挨轟

台灣新聞組╱綜合17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「鳳山跑三校」馬拉松10公里以上完賽跑者可獲得槍造型獎盃，但此槍竟是大陸產的95式自動步槍。(圖／民眾提供)
「鳳山跑三校」馬拉松10公里以上完賽跑者可獲得槍造型獎盃，但此槍竟是大陸產的95式自動步槍。(圖／民眾提供)

民進黨立委許智傑服務處、鳳山路跑協會等單位主辦，國防部、陸軍司令部列名指導單位的「鳳山跑三校」越野馬拉松昨天登場，但主辦單位頒發的獎座造型，竟是中國大陸解放軍使用的95式突擊步槍。

路跑獎座造型成網路笑柄，許智傑表示歉意，表示將回收獎座；軍方則指出，日後會提醒主辦單位注意，避免再發生類似情形。

國民黨高市議員李雅靜說，活動發起人是整天高喊「抗中保台」的許智傑，現場清一色是民進黨政治人物，沒想到最後竟淪為解放軍武器展示舞台，諷刺程度，簡直是直接打臉賴清德總統。國民黨高市議員鍾易仲表示，民進黨政府查陸配、里長、赴中觀光，所有和大陸沾上邊的都要查，這次許智傑公然為敵宣傳，國安當局要不要查？

民眾黨立法院黨團則諷刺，此舉完全印證賴總統所說，境外敵對勢力正在操弄分化台灣民眾，而許智傑與國防部就是主謀共犯，「小心匪諜就在你身邊」。

「鳳山跑三校」越野馬拉松先前曾因疫中止，今年恢復舉辦，共2500人參加。今年賽道除經陸軍官校、步校和預校，並特別延伸至鳳凰山戰車步道等地。許智傑曾任鳳山市長，獎座特別由其服務處領銜署名。

不料，頒獎典禮後，有得獎者發現自己領到共軍制式槍械造型的獎座，在臉書不解表示：「好傢伙，我聽黨指揮能打勝仗？」有網友表示，同樣的紀念品在淘寶網很容易買到，不知道主辦單位是否直接向大陸訂購。臉書粉專「解讀國軍軍事新聞」則挖苦稱，95式是非常有創意的獎項與紀念品，戰時這就算是戰利品，也可以說是「因補於敵」，很有意義，必須替在地立委按個讚。

陸軍司令部表示，「鳳山跑三校越野馬拉松」陸軍所屬各單位歷年均以支援場地為主；未來再支援類似活動，將主動提醒主辦單位注意相關事項，避免再有類案發生。

官員透露，軍方對本活動只負責場地出借，並未參與其他行政事務。至於獎座的造型，軍方人員也是昨天才看到，雖覺得有問題，但已經來不及。

同樣造型的紀念獎盃在淘寶網站很容易買到。(圖／民眾提供)
同樣造型的紀念獎盃在淘寶網站很容易買到。(圖／民眾提供)

民進黨 國防部 解放軍

上一則

藍營反惡罷 拚反守為攻 朱立倫：百場說明會本周啟動

下一則

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批不肖子孫 駁：爺爺會支持我

延伸閱讀

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫
台軍校馬拉松竟送中共國產步槍獎盃 跑者傻眼 綠委道歉

台軍校馬拉松竟送中共國產步槍獎盃 跑者傻眼 綠委道歉
台灣罷免增2泛藍立委進二階 綠委吳琪銘等4人待補件

台灣罷免增2泛藍立委進二階 綠委吳琪銘等4人待補件
柯志恩兒子遭爆是美國公民 賴瑞隆諷：疑美論是工作

柯志恩兒子遭爆是美國公民 賴瑞隆諷：疑美論是工作

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍（前左二）在內的中國學生團訪台。圖為學生團到淡水滬尾礮臺觀光，前總統馬英九（前右二）也現身一同聆聽導覽人員解說。（記者林伯東／攝影）

訪台中生脫口「中國台北」涉違規 馬英九遭台移民署約談

2025-03-10 01:57
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30

超人氣

更多 >
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄