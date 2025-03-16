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新聞評論／川習正要上桌 賴德搶先翻桌 台灣更無退路

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川習會前，兩岸敵意螺旋升高，以川普交易而言，或許還能增加桌上的籌碼。圖為2017年11月9日習近平在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式。（美聯社）
川習會前，兩岸敵意螺旋升高，以川普交易而言，或許還能增加桌上的籌碼。圖為2017年11月9日習近平在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式。（美聯社）

賴清德總統召開國安高層會議，宣布「中國是境外敵對勢力」，提出5大國安威脅和17項因應措施，恢復軍事審判制度，全面緊縮兩岸交流，社會肅殺與兩岸敵意驟然升高。兩岸戰火未起，賴清德已把台灣推向準戰爭狀態；台灣解嚴已久，賴清德卻正重新召喚戒嚴的幽靈。賴清德此舉，除對內藉抗中打壓民主、塑造威權，並且操作對立，為大罷免助拳外，對外也有其面向美國及中國大陸的意義，但都同時存在高度風險。

一個月前，賴總統也召開國安高層會議，並就台美關係、半導體產業發展及兩岸關係，提出國家策略方案。才一個月，這些策略方案已禁不起考驗。賴清德上次提的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」還沒個影，台積電已被川普端走，形成重大國安危機，而法定出席國安會議的行政院長和經濟部長卻都在狀況外。賴清德上月也說願意和中國共同追求兩岸和平共榮，推動兩岸健康有序交流，以對話取代對抗，現在卻把中國宣布為「境外敵對勢力」。

至於台美關係雖然還沒擺上川普的白宮大書桌，但賴清德上月還說希望台美關係提升和美中關係形成良性循環，如今更不可能了。台美關係、美中關係及台美中三方互動，形成良性循環，那是前總統馬英九時代的事。兩岸關係經過蔡政府到賴政府的折騰，賴清德仍有這樣的認識與期待，可謂難能可貴；只是一個月內從希望良性循環變成零和賽局，到底是中國大陸出手太快，或是賴清德的國安高層反應太慢？

事實上，在賴清德的國安團隊埋頭打造「賴17條」時，美中正磋商川普與習近平的會面，並有多次交鋒。大陸外交部發言人林劍說，美方執意打什麼戰，中方都奉陪到底；美國防長赫塞斯回應，美方已準備好，但不尋求真正開戰；林劍則改口稱，什麼戰都打不得也打不贏。大陸外長王毅更批川普是「兩面人」，無法建立互信；王毅也表示「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」。但隨後就傳出美中鋪路川習「生日峰會」。顯然雙方都在累積談判籌碼、設定談判框架，中國大陸尤其要在台灣問題上畫出紅線。

此時，賴清德卻儼然是要內外兩面作戰了。對內，「賴17條」廣查嚴審，致力在內部尋找敵人。對外，賴清德搶在大陸舉辦「反分裂國家法實施20周年座談會」前預先反制，但大陸方面除國台辦警告，如果膽敢突破紅線，將採取斷然措施外，座談會仍然強調既定的「以法懲獨」，並未被賴清德激怒或隨賴起舞。反而賴清德拿著歷史剪裁的中華民國和新兩國論，宣布中國是境外敵對勢力，不啻把兩岸推向準戰爭狀態。

賴清德更似急著在川習會前大動作喚起川普的注意，希望美國重視台海局勢。其實烏克蘭和台積電的遭遇，讓「疑美論」又起。雖然美國在台協會處長谷立言澄清，美國不會放棄台灣，對台承諾從未改變；川普幾次說不希望看到台海衝突，且認為戰爭不會發生。但川普對台灣安全從來沒有明白承諾。在川習會之前，兩岸敵意螺旋升高，以川普交易而言，或許還能增加桌上的籌碼，但台灣注定只能上「菜單」。

在川普擴張又單邊主義的全球布局下，美中情勢存在太多變數，中國大陸小心翼翼，攻守之間展現戰略定力。而賴清德的做法就顯得很不智；川普和習近平正要上桌，賴清德卻搶先翻桌，台灣更無退路。看看烏克蘭的教訓和澤倫斯基受到的羞辱，賴清德單邊押注又翻桌，對台灣到底是福是禍？

賴清德 川普 王毅

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