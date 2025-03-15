我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胃痛、莫名變胖…佛州女就醫發現「籃球大小」卵巢腫瘤

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

賴清德稱對岸「敵對勢力」改變現狀？美國務院：挺台面對中國施壓

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統日前公開稱中國為「境外敵對勢力」，美國國務院15日未回答此舉是否涉及改變兩岸現狀（status quo）；國務院表示，美國會持續支持台灣面對來自中國的施壓。(本報資料照片)
賴清德總統日前公開稱中國為「境外敵對勢力」，美國國務院15日未回答此舉是否涉及改變兩岸現狀（status quo）；國務院表示，美國會持續支持台灣面對來自中國的施壓。(本報資料照片)

賴清德總統日前公開稱中國為「境外敵對勢力」，美國國務院15日未回答此舉是否涉及改變兩岸現狀（status quo）；國務院表示，美國會持續支持台灣面對來自中國的施壓。

賴清德13日召開國安高層會議，會後他首度公開指稱「中國是境外敵對勢力」，並提出5大國安威脅、17項因應策略。

本報記者14日去信美國國務院，除了請國務院對此做出評論，也詢問賴清德此言是否涉及改變兩岸現狀。

國務院發言人15日表示，國務院有注意到賴總統的「政策提議」（policy proposals），不過國務院並未直接回答記者提問，而是請本報記者詢問賴總統辦公室，請賴總統辦公室做說明。

國務院發言人並表示，美國會持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊和外交的施壓活動。

國務院發言人重申，美國鼓勵和平解決兩岸問題，反對任何單方面企圖以武力或脅迫的方式改變兩岸現狀。

國務院發言人指出，正如美國總統川普曾說過的，台海的和平與穩定符合美國的長遠利益，並認為，台海的和平穩定是國際社會的安全與繁榮不可缺少的要素。

賴清德日前除了首次公開稱中國是境外敵對勢力，同時也提出17項策略；「賴17條」中除了恢復軍事審判制度，兩岸交流也全面緊縮，包括清查國人申請中國身分證件、明確影藝人員涉危害國家尊嚴言行的查處範圍、建立宗教團體赴陸交流揭露制度及文化、學術、教育等交流審查。

國務院 賴清德 川普

上一則

綠委王義川喊罷免傅崐萁 「不然變成中國人選台灣總統」

延伸閱讀

藍擬公投反制軍審 馬英九籲賴清德收回「境外敵對勢力」說法

藍擬公投反制軍審 馬英九籲賴清德收回「境外敵對勢力」說法
恢復軍審 卓榮泰：1個月提配套修法 藍批：賴汙名化國軍

恢復軍審 卓榮泰：1個月提配套修法 藍批：賴汙名化國軍
新聞眼／國家機器扣紅帽 最大在野黨總召成箭靶

新聞眼／國家機器扣紅帽 最大在野黨總召成箭靶
新聞評論／恢復軍審緊縮兩岸 黑熊、八炯成賴清德國師

新聞評論／恢復軍審緊縮兩岸 黑熊、八炯成賴清德國師

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍（前左二）在內的中國學生團訪台。圖為學生團到淡水滬尾礮臺觀光，前總統馬英九（前右二）也現身一同聆聽導覽人員解說。（記者林伯東／攝影）

訪台中生脫口「中國台北」涉違規 馬英九遭台移民署約談

2025-03-10 01:57

超人氣

更多 >
3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」

3組星座天生就是冤家 牡羊遇上他「矛盾永無止盡」
什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好

什麼植物這麼神 種在番茄旁可驅蟲還讓果實味道更好
具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安
台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警

台「一代大俠」陳屍家中多日 鄰居聞惡臭報警
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開