觀光署籲：赴陸自由行先登錄 業界：政府做過頭

交通部觀光署14日呼籲自由行的民眾，赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。圖為民眾赴港澳動態登錄在桃園機場的宣導廣告。（記者季相儒／攝影）

賴清德 總統前天召開國是會議 ，定調中國大陸為「境外敵對勢力」，交通部長陳世凱昨表示，盼民眾若以旅行團方式赴陸都必須登錄，若發生事情，政府才會知道。不過旅行業者質疑，當前還有禁團令，現在以旅遊名義赴陸的團體少之又少，若是以地下團名義前往，更不可能登錄，登錄制度只會淪為表面工夫。有旅遊業者直言政府不能想做什麼就針對性地修法，也不要拿人民測試大陸底線，業界許多人都覺得「政府做過頭了」。

本報系聯合報報導，交通部觀光 署表示，將請旅行業者提醒赴陸旅遊者注意自身安全，也呼籲自由行的民眾赴陸前至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄資料。

對於赴陸旅遊登錄制度，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，旅客大多認為意義不明，且有隱私疑慮，因此不願意登錄。此外，當前台灣雖然有禁團令，但平均每月仍有5000團、十幾萬人赴大陸，多是以考察、參訪名義，若是以地下團名義前往，更不可能落實登錄，這樣的登錄制度最終只會淪為表面工夫，沒有任何實質意義。

對於陳世凱稱很多民眾赴大陸被滯留，蕭博仁說，被滯留的個案都有特殊原因，旅行團從來沒有被滯留過，且相較之下，柬埔寨等其他國家也滯留不少人，政府卻都不去處理，明顯就是因為意識形態。

位居第一線的金門旅遊業憂心，若中央政府加強審查，未來大陸團抵金門將更為困難。金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，目前陸客來金門的數量不大，2024年10月開放以來，約有近7萬多人次到訪，與以前幾天就好幾萬，真的差很多，若中央政府加強審查，未來大陸交流團訪台將更為困難。

賴總統緊縮兩岸交流，除了衝擊觀光，農產品輸陸也恐怕受影響。南投縣長許淑華昨批，賴總統執政一年拿不出政績，為轉移台積電赴美的不良觀感，竟打抗中保台牌，以兩岸交流為籌碼，犧牲的卻是觀光業和農民權益。

許淑華說，南投縣與大陸杭州輪流舉辦兩湖論壇，前年她率農會簽農產品採購備忘錄，擴大南投茶葉產銷；民進黨政府先對陸客觀光東卡西卡，現在直接限縮交流。

台東縣種釋迦的農友擔心又回到兩年前禁止釋迦輸陸的慘況。台東縣農會理事長、縣議員楊招信說，執政者不管人民死活，實在沒良心。

人在日本行銷農產品的雲林縣長張麗善表示，兩岸情勢不穩，不僅外銷大陸受影響，國際貿易衝擊恐更大。這一年來國家政策發展看不見希望，服務業、觀光發展下滑，大家都在縮衣節食。

另據台北中國時報報導，台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁表示，不懂登錄用意，政府聲稱為民眾安全，何不去全球都要登錄，明顯將大陸當敵人，大可不必，相信有5成以上民眾都不想登錄，出入境已有資料，為何要將隱私告訴政府，已過度掌控人民，有侵犯隱私權之虞。

若未來改強制登錄，蕭直言，先把法令搬出來，政府不能想做什麼就針對性地修法，如此壓制對政黨也不好，皮球壓愈緊只會彈愈高，勿拿人民測試大陸底線，業界許多人都覺得「政府做過頭了」。蕭博仁提到，昔被滯留者皆有特殊原因，過去數千旅行團從來沒聽說過，相比之下柬埔寨滯留多少人，政府怎不處理，卻把特定數十人放大檢視。