賴政府恢復軍審暗示戰爭邊緣？恐壓制在野黨

洪仲丘事件後國防部停止軍事審判，賴清德總統13日宣布將重新恢復軍事審判制度，圖為國防部最高軍事法院檢察署。（記者劉學聖／攝影）

台灣在2013年廢止軍事審判，僅維持司法審判，以示軍中人權。賴清德 總統13日在國安高層會議後宣布恢復軍事審判，以國安為由，亦為反制中方壓力的一環。

2013年，時任民進黨 主席蔡英文等綠營要角頭纏「國防布」、在洪仲丘事件（軍中虐兵致死案）後走上街頭，迫使馬政府妥協修法。少了軍事檢審機制，表面發言粉飾太平的將軍們私下抱怨部隊管理問題叢生，更不忘嘆氣「不可能改回來」，沒想到12年後，身兼民進黨主席的賴清德總統公開宣示恢復軍審。

當年彈冠相慶的政客們，如今紛紛宣稱有配套就沒問題，當年國防部 也說會研擬配套，但為何只換來更多譏諷？甚至2019年參選總統的韓國瑜及去年國民黨立委陳永康、徐巧芯都曾提議恢復軍審，只不過綠營包括賴清德在內，誰不批評這類主張是反人權？

軍事檢審復歸，對抗命犯上等管教問題確有幫助，但賴清德此次大轉彎是基於「防杜中國滲透」的國安理由，這就嫌藥不對症。

近年，軍方與檢調合作偵辦共諜意圖吸收官兵等案件，未傳出有何窒礙難行之處？將來移回軍事檢審體系，不代表定罪率或刑度一定更高。

賴清德此舉真正盤算，只怕還是認知作戰，搭配一併宣示的其他措施，強調局勢已經在戰爭邊緣，政府必須「動員戡亂」，一定程度限縮民主自由，只要不犯下民進黨團小編的錯誤、文告不提「戒嚴」二字就好，民進黨立委沈伯洋即立刻呼應稱一切都是國家認同問題。

因為歷史記憶、現實利害與國際現實等因素，台灣民眾對兩岸關係的看法，確實存在光譜式歧異，面對如此局面，賴政府解決之道不在包容，而是認定異己者就是異端，必須在道德與法律面嚴厲打擊。

民進黨立院黨團總召柯建銘的確沒說錯，總統雖未公開支持立委的大罷免，卻調用一切資源來策應。相較於恢復完全執政的「好景」，社會對立顯然是可忽略的小陣痛，但即使真能靠政治手段壓制在野勢力，同時也會深化大眾的離心與憂心。

軍人站在國防第一線，承受遠高於旁人的戰爭風險，面對國事蜩螗，除了提前退伍離營，難免也會有不肖者興起異心。中共試圖滲透軍方從來都不是新聞，台方自當努力反制，但犯案率持續上升，該檢討的是官兵是否對社會愈來愈難安心，國家是否愈來愈難令他們甘於效命。