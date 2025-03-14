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兩岸觀光遭卡 業者怨被綁「抗中保台」列車當砲灰

記者胡瑞玲、特派記者黃雅慧／台北14日電
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽（中）直言，台灣人每年赴大陸人數高達一、二百萬人次，未來若限縮交流，影響巨大。（本報資料照片）
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽（中）直言，台灣人每年赴大陸人數高達一、二百萬人次，未來若限縮交流，影響巨大。（本報資料照片）

賴清德總統昨召開國安高層會議，將中國大陸定義為「境外敵對勢力」，要求相關單位提高國人赴陸旅遊風險意識、落實登錄及揭露制度等。對此，觀光業者痛批，政府把業者綁在「抗中保台」列車上，推出去當砲灰很不公平，若要把大陸做為敵對國家，「不如乾脆宣布戒嚴」，直接拒絕與大陸往來。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽直言，對於賴總統的談話感到憂心，禁團令要解除已不太可能，更別談開放大陸旅客來台觀光，基本上遙遙無期。台灣人每年赴大陸人數高達一、二百萬人次，未來若限縮交流，影響巨大。

李奇嶽說，政府把旅行社綁在「國家安全」、「抗中保台」列車上，推業者上第一線與大陸對抗、當砲灰，對所有旅行、觀光業者很不公平，這樣的限縮也對旅遊體質很不健康，與大陸交流活動恐被貼上有色標籤，兩岸交流將大受影響。

台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁直言，現在有種「與大陸交流就是同路人」的感受，這樣除觀光業者，幾乎所有台商也都是中共同路人；他痛批，若要把大陸當作敵對國家，「那乾脆宣布戒嚴」，生意都不要做了，既然去大陸就會有嫌疑、甚至被抓去問話，「那跟過去的白色恐怖有什麼不同」。

觀光 戒嚴 賴清德

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