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賴清德提17策略／反分裂法20周年 人民大會堂辦活動勢將表態

特派記者陳政錄／北京報導
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大陸實行反分裂國家法14日滿20周年，北京人民大會堂舉辦「重要活動」，大陸是否推出新的聲明或應對兩岸情勢新作法，受到關注。(記者陳政錄／攝影)
大陸實行反分裂國家法14日滿20周年，北京人民大會堂舉辦「重要活動」，大陸是否推出新的聲明或應對兩岸情勢新作法，受到關注。(記者陳政錄／攝影)

中國大陸「反分裂國家法」14日滿20周年，國台辦12日即通知說14日將在北京人民大會堂有重要活動。中華民國總統賴清德13日召開國安高層會議，定義大陸是「境外敵對勢力」後，14日不論北京由誰出席20周年紀念活動，在當前兩岸關係緊繃下，大陸勢必會有相應表態。

胡錦濤主政時期，大陸於2005年3月14日，在第十屆全國人大第三次會議上通過「反分裂國家法」，提出在三種情況下，中共得採取「非和平方式」，即台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失。

按照大陸對重要紀念日，有「逢五逢十」大辦慣例，大陸國台辦12日下午曾對駐北京媒體發布通知，「3月14日(星期五)上午在人民大會堂舉辦重要活動」。

今年若大陸舉辦相關紀念活動，照例將由全國人大委員長趙樂際發表演說。中共中央軍委、外事辦、統戰部等高層官員亦將與會並發言；同時，中共總書記習近平在剛結束的「兩會」期間都未發表涉台談話，14日是否因應賴清德，進一步出招受到關注。

2020年時受疫情影響，大陸於5月底召開「反分裂國家法實施15周年座談會」，由時任全國人大委員長栗戰書發表講話，提出必須堅決遏制打擊台獨、兩岸同胞攜手反獨促統，和堅定推進祖國和平統一進程三項重點。當時，出席的高層官員還有時任中共中央軍委副主席許其亮、外事辦主任楊潔篪、統戰部長尤權等。

賴清德總統13日召開國安高層會議，表示大陸已是「境外敵對勢力」，並提出17項因應策略。大陸外交部發言人毛寧回應說，「不管民進黨當局說什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了祖國必然統一的大勢」。國台辦發言人陳斌華則批賴清德當局「玩火者必自焚」，「祖國必然統一大勢滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋，所有居心叵測的伎倆都注定失敗」。

大陸實行反分裂國家法14日滿20周年，北京人民大會堂舉辦「重要活動」。圖為中共軍...
大陸實行反分裂國家法14日滿20周年，北京人民大會堂舉辦「重要活動」。圖為中共軍方代表日前出席14屆全國人大三次會議開幕。(新華社)

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