軍人遭中共滲透頻傳 賴清德總統「恢復軍審」全文一次看

賴清德總統在國安高層會議會後舉行記者會。(記者潘俊宏／攝影)

中配「亞亞在台灣」因鼓吹武統論、現退役軍人遭中共滲透等情事頻傳，賴清德總統13日11時召開國安高層會議，他在會後發表敞廳談話表示，為了因應中國對國軍的滲透及間諜 活動之威脅，全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度。

今天國安高層會議的主題是「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，賴總統會後親上火線說明。賴總統提出台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅以及17項的因應策略。

以下為賴總統所提因應策略

第一， 在因應中國對國家主權之威脅方面

有主權，才有國家；有台灣，才有中華民國 。正如我在去年520就職演說及雙十國慶談話中所指出，自1996年台灣第一位民選總統宣示就職以來，已經向國際社會傳達台灣是一個主權獨立的民主國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、台灣或中華民國台灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；台灣主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途必須由2300萬台灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。

台灣社會最大共識，就是捍衛民主、維護主權、維持我們民主自由的生活方式，堅決反對台灣被中國所併吞。

策略一：請國安會、國防部 及行政團隊要全力推動「和平四大支柱行動方案」，展現全國上下一致反對中國併吞台灣的全民共識與堅定決心。

策略二：請國安會、外交部擬定行動計畫，透過與友盟國家的合作，向全世界宣達我們反對中國併吞台灣的國家意志與社會共識，反制中國意圖在國際社會消滅台灣、矮化台灣主權的野心作為。

第二， 在因應中國對國軍的滲透及間諜活動之威脅方面

策略一：全面檢討修正「軍事審判法」，恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，與檢調司法機關共同協力，處理現役軍人涉犯叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪之刑事案件。未來現役軍人觸犯中海空軍刑法之軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判。

策略二：進行相關配套改革，包括訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等，將在完成全部規劃及討論定案後，由國防部向社會作完整說明及溝通，讓軍事審判制度的恢復，能被社會信任及充分支持。

策略三：為有效遏制現役及退役軍人各種嚴重打擊國軍士氣的爭議言行，國防部須研擬在中海空軍刑法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範，以有效維護軍隊的紀律。

第三， 在因應中國混淆國人對國家認同之威脅方面

策略一：請內政部、中委會等相關機關就國人同胞申請中國涉及身分認定的各種證件，包括：護照、身分證、定居證、居住證等，持續進行必要的清查及管理，尤其是對國家有忠誠義務的軍公教人員，以嚴防並遏制中國藉「融合發展」為名，進一步採取試圖扭曲我國人對國家認同的統戰操作。

策略二：對中國人士及港澳人士歸化及融入台灣社會，在兼顧台灣社會發展及個人權益下，須有更多國安考量：原籍中國人士申請來台定居，應確實依照我國法律放棄中國戶籍與護照，不能兼具雙重身分。有關香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，以符合實際需要。

第四， 在因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之威脅方面

策略一：鑑於赴中國旅行的風險愈來愈高（2024元旦迄今，中委會接獲通報之國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者合計71人；未通報之數字可能數倍於此，其中有3名年長的一貫道親從去年12月被拘捕，迄今未獲釋），相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，以減少赴中國旅行的可能意外及風險。

策略二：應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，皆應將交流資訊公開化、透明化，以向國民負責。內政部也應建立宗教團體等公益組織赴中國交流之揭露制度，以防杜中國的干預與統戰。

策略三：對中國人士來台交流進行風險管理：中國人士來台之審查及許可，應以進行正常兩岸交流，以及對等尊嚴的官方互動為範圍，並應將兩岸情勢變化等相關因素納入考量。

應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質之活動。

策略四：兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險。包括宗教、文化、學術、教育等交流案件之審查及管理，應本於「去政治化」、「去風險化」之原則，讓民間交流盡量單純化，符合推動健康有序交流的初衷。

策略五：為遏制中國藉文化統戰削弱台灣主體性，行政院應研擬提升本土文化產業競爭力方案，加強輔導及獎勵國內影視及文創產業深化民主文化創作優勢、提升國際競爭力，並鼓勵對台灣本土歷史文化的研究。

策略六：強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理。主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行應注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍，以避免中國施壓我影藝人員表態或作出危害國家尊嚴之言行。

策略七：相關主管機關應採取積極有效作為，防止中國透過網路、應用程式、AI等工具，對台灣進行認知作戰及危害資安。

策略八：為落實以上各項措施，請主管機關應全面檢視現行相關行政命令、措施、解釋令等，完備相關執法規定；若仍有不足，應進一步強化法治提出國家安全法、反滲透法、兩岸關係條例、港澳條例、資通安全管理法等之修正案，並加強社會溝通，盡速落實。

第五， 因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青之威脅方面

策略一：請國安會會同行政部門，基於「台灣優先」及「立足台灣、佈局全球」之經貿戰略，就台灣與中國的經貿關係，進行策略性的結構調整；並本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要、有序的調整，以強化經濟安全，有力應對中國對台經貿統戰及經濟脅迫。

策略二：請教育部會同中委會、經濟部等相關機關，全面深化青年學子對中國的識讀教育，以及對兩岸交流應有的認知，同時也要廣泛宣導國內青年就業創業的各種機制，提供充分資訊及協助，讓青年學子對國家願景更有信心，更積極投入建設及發展台灣的行列。