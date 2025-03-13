我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

新聞評論／晶片和安全兩失 賴清德只會糊弄台灣人？

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德對美還有什麼籌碼？（本報資料照片）
賴清德對美還有什麼籌碼？（本報資料照片）

台積電擴大赴美投資，外界關切能否換取美國對台安全保證。賴總統不敢正面回應，只稱川普上任後馬上舉行「四方會談」，且與日相石破茂的峰會也聲明不允許任何國家用武力改變台海現狀。晶片換不到安全承諾，賴總統卻拿四方會談和美日聲明來糊弄台人；如今「川習會」已箭在弦上，賴清德還有什麼說詞？

賴清德拉台積電作為政府無能應對川普關稅的遮羞布，更把護國神山被搬到美國說成是台灣產業實力「東拓」美洲，又把國安危機說成「台美關係歷史時刻」。但川普認為台積電赴美投資，是避免關稅；美國在台協會處長谷立言則說，台灣缺少土地、水和能源，是台積電到日、德投資的原因；而美國能源價格低、環境空間大，並有全球最大消費市場，台灣與美國半導體產業的關係牢不可破。谷立言是在推銷美國能源，並為台積電被迫擴大在美投資辯護，但顯然在與川普的交易中，台灣晶片和安全兩失。

賴總統稱全程掌握台積電的投資決策，行政院長卓榮泰和經濟部長郭智輝卻都在狀況外，凸顯賴政府國安體制的破洞。而四方會談固然表態反對武力改變現狀，顯示對中國威脅的關注，但四國致力加強自由開放的印太地區，賴清德卻說是「基於台灣的安全」，恐怕太過自我膨脹；何況四國聲明提到捍衛民主價值、主權和領土完整，對照川普輕蔑民主同盟、踐踏盟友領土主權，更顯得諷刺，這能當作美國對台安全保證嗎？至於美日共同聲明雖關注台海和平穩定，但日本希望的是避免「台灣有事」，以免「日本有事」，且川普不滿美日安保條約「不公平」，賴清德卻當成美日同盟對台灣安全的保證，更是自欺欺人。

晶片與安全原本不必然相關，但美國擔憂晶片集中台灣造成安全風險，台灣也希望晶片發揮矽盾的功能。然而殘酷的現實是，川普相信，一旦中國大陸拿下台灣，美國反而可以在半導體產業上占有一席之地。川普從美國利益出發，賴清德誇耀的台美關係與民眾關切的台灣安全，都不在川普視線內。

川普要烏克蘭稀土，烏克蘭安全則丟給歐盟國家。川普同樣要台灣晶片，但台灣安全可能丟給亞洲盟邦嗎？賴清德召開國安高層會議，要提高國防經費到GDP3%，但顯然無法達到川普的要求；賴清德的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，更不符川普主義邏輯。綠營還以在野黨刪國防預算，拿假訊息告洋狀，挾美欺藍白。然而美國國防部副助理部長達默去年尚非官員時就說，丟了台灣，美國人照樣過好日子。台灣只能靠自己。

糟糕的是，台灣再怎麼提高軍費，與中國大陸軍備競賽也不可能贏。即使天價軍購能滿足川普胃口，軍購也完全不能代表美國的安全保證。川普幾度拒絕對台安全承諾，樂觀者認為美國重回模糊戰略，實情是台灣不能再幻想美國的保護傘了。外媒報導川普和習近平有意在6月舉行生日峰會，台灣卻正從內部升高抗中肅殺氛圍；但美中要大交易，台灣就是棋子，而且隨時可能變棄子。

美國正在摧毀自己建立世界秩序。川普要拿回巴拿馬運河、企圖併吞加拿大和格陵蘭；他想強取烏克蘭稀土，也要豪奪台灣晶片，更要課全世界關稅。看看烏克蘭總統澤倫斯基在白宮受辱，川普嘲笑烏克蘭沒有籌碼，甚至要澤倫斯基下台。台灣自絕於兩岸關係，護國神山又被搬走，矽盾脆弱化，台灣還有什麼籌碼？(轉載自聯合報社論)

川普 賴清德 台積電

上一則

籲美善用嚇阻與外交 蘇利文：一中政策將繼續維持和平

下一則

台校園去蔣 中原大學「中正樓」改名惹議 校友：沒必要

延伸閱讀

台積電和川普誰有籌碼？法智庫：台灣3關鍵「握有強牌」

台積電和川普誰有籌碼？法智庫：台灣3關鍵「握有強牌」
砸錢互挺？川普剛買特斯拉 紐時爆馬斯克擬捐1億政治獻金

砸錢互挺？川普剛買特斯拉 紐時爆馬斯克擬捐1億政治獻金
路透民調：57%不滿川普政策、7成認為關稅害生活成本提高

路透民調：57%不滿川普政策、7成認為關稅害生活成本提高
一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

一洲焦點／川普連3勝 下半場會如何？遣返反猶挺巴生

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？