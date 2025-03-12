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趙少康：當美國拿走矽盾 台灣連跟川普吵架資格都沒有

記者鄭媁／台北12日電
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中廣前董事長趙少康。（中央社）
中廣前董事長趙少康。（中央社）

台積電宣布擴大投資美國。中廣前董事長趙少康今天表示，當美國拿走台積電、拿走「矽盾」，台灣就成為美國總統川普手上沒有價值的籌碼，可隨時拿來跟中國國家主席習近平交易，台灣將完全沒有自主性，恐怕連像烏克蘭總統澤倫斯基一樣到白宮跟川普吵架的資格都沒有。

趙少康透過臉書指出，台積電對美國總投資額達到1650億美元，占我國GDP近20%，也會用光累積幾十年的5700億美元外匯儲備的30%，共要設六座晶片廠、兩座高階封裝測試廠，又把全世界最高端的科技製程2奈米及1.6奈米移往美國，同時研發中心也移過去，這樣台灣不只尖端科技被掏空，最龐大的人才、資金、稅金及消費都被送給美國。

趙少康說，未來沒有辦法在台灣設立新廠，高雄、台南、嘉義、苗栗，那些預先投資、準備新建家園的人立即被套牢，未來高階的科技、管理人才和他們的家庭都將遷往美國，新竹、中科、南科那些欣欣向榮的地區都肯定要被扼殺，更不要說還必然會帶走周邊的供應鏈。

趙少康表示，經濟部前部長尹啟銘痛陳，加碼美國這件事有三不利，首先是排擠在台建廠資金，導致產能減少；二是盈餘利潤縮減；再來是從台灣角度看，會形成國家安全、經濟安全的雙重損失。地緣政治衝突下，台灣最倚賴的就是晶片，也是民進黨唯一吹噓自豪，用於抵抗中共的「矽盾」；現在工廠、技術都拱手讓人，台灣矽盾就要失去防護力，「我們手上還剩什麼？」

趙少康說，川普已明示不再擔任世界警察，連傳統的聯盟「北大西洋公約」都準備撤出，日本的部分駐軍也撤回關島，準備退出第一島鏈；川普一再說他和習近平、金正恩是老朋友，他最擅長的是透過談判和對手交易，達到「使美國再次強大（MAGA）」的目的。

趙少康說，大家很快會發現，當美國拿走了台積電、拿走了「矽盾」，台灣就成為川普手上沒有價值的籌碼，可以隨時拿來跟習近平交易，這時候，就剩下我們單獨面對中共，「賴倫斯基」準備好了嗎？

趙少康 川普 台積電

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