沈伯洋被控受AIT資助 趙少康批收美國錢在台販賣恐懼

民進黨立委沈伯洋（左）創辦的黑熊學院遭質疑為「美國的棋子」，沈伯洋10日在民進黨立院黨團聲援下，痛批指控全是抹黑。（記者林俊良／攝影）

台北市議員侯漢廷指出，黑熊學院創辦人、現任立委沈伯洋在2022年曾表示，美國在台協會（AIT ）曾資助黑熊學院辦基礎營，錢還進入他個人帳戶，質疑沈違反國安法，呼籲國安單位調查。中廣前董事長趙少康 則呼籲，不只要清查共諜，也要加強清查美諜。

侯批評，沈伯洋成為「美國在地協力者」，呼籲國安法不可髮夾彎辦藍不辦綠，賴清德總統應說清楚，綠營內部還有多少接受美國資助的人。

沈伯洋昨天回應，他當時為學者身分，做研究拿各國補助很正常，有時是以他個人名義申請，有時則以他創立的組織，他反諷說，自己也拿過台北市府研究案，難不成就變前市長柯文哲側翼？

侯漢廷指沈在2022年9月1場會議，親口證實AIT曾資助黑熊學院舉辦基礎營，錢還進入他個人帳戶。沈還提及「當然大家不要講出去，現在大家都在同一個公司裡面就可以講，當時資助我們滿重要的就是AIT。」

音檔中，沈伯洋說，AIT不一定會一直資助，所以開始募資，「一開始算滿順利就是到300萬（台幣），但到200萬停了很久，被黃士修攻擊很慘，也因為他的攻擊被更多人注意到，更重要是中國飛彈打過來對我們有很大幫助。」

侯漢廷質疑，沈伯洋收AIT錢給予什麼作為回報，若台美發生利益衝突，是否支持台灣，若支持美國就是親美賣台，也喊話要沈應辭立委。

趙少康說，沈伯洋收美國錢、收英國錢、收中華民國外交部的錢，境內外能收的錢都收，他的一言一行到底有什麼目的，本來就很可疑。

趙少康說，沈伯洋言談中，對大陸射飛彈充滿歡欣跟期待，因為有助他在台灣販賣恐懼，可以讓他賺得盆滿缽滿。黑熊學院的官網上賣時尚滅火器、防災盒、止血帶、行動淨水過濾器、防災手機掛繩組等，還在臉書投放廣告。

他批評，原來綠色真的是門好生意 ，沈伯洋身為民進黨 不分區排名第一的立委，還在柯建銘力捧下，成為這個會期立法院國防外交委員會的召委，但他心中根本只有新台幣，到底還有沒有台灣 ？

趙少康說，民進黨要大家不能「疑美」，問題是拿美國錢手短的是你們，民進黨自己不要懷疑美國就好了，台灣人又沒有拿美國錢，為什麼不能疑美？中國、美國都是台灣的境外勢力，不只要清查共諜，也要加強清查美諜，不能讓這些人又拿美國錢，又在台灣販賣恐懼，兩邊賺錢，最後犧牲的是台灣的安全跟利益。