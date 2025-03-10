「被美國剝了兩次皮」 退將：台灣沒設停損點

台灣被要求軍費要接近GDP10%。圖為空軍F-16戰機、魚叉反艦飛彈及AIM-120空對空飛彈。（記者季相儒／攝影）

「護國神山」台積電 已宣布加碼投資美國千億美元，儘管董事長魏哲家返台後，即到總統府召開記者會表示，此舉出於客戶的需求，但前空軍副司令張延廷擔憂，台灣要被掏空了，「我們被剝了兩次皮，台積電被剝了一次皮、軍火的部分再被剝一次」，他也點出台灣現在最大的問題是，「還沒有設停損點」。

張延廷8日在節目「中天辣晚報」節目中表示，台積電加碼美國投資，絕對是美國全勝，不只多出幾萬個就業機會，就連稅收也增加，最重要的是尖端製程也具備了，那台灣呢？從美國的作法來看，似乎是要把台積電變成美積電，未來還會有一些外溢效應，因為台積電周邊的生產鏈、供應鏈 ，可能都會過去，牽一髮而動全身。

此外，張延廷指出，不只台積電，台灣又要增加軍費到5％、10％，美國都在台灣撈錢，「我們被剝兩次皮，台積電被剝一次皮、軍火再被剝一次皮」，而且是長年的，台灣都被掏空了。張延廷不禁感嘆，賴清德 總統為什麼守不住家業，讓美國有機會整碗捧走。

張延廷更指出，從風險的角度來看這件事，能看到美國的著眼點、利益點，以及台灣的損點；但台灣到現在為止，還沒有停損點，這也是最大的問題。