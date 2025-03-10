新聞評論／親美？利美？ 沈伯洋收巨額捐款幫誰辦事

台積電擴大在美投資，說明美國的利益不等於台灣的利益。（中央社）

在美國總統川普的關稅壓力下，台積電 宣布將擴大在美投資，除引發高科技產業與資金外流疑慮，「矽盾」更有瓦解之虞。綠營極力辯護，賴清德 總統盛讚台灣產業實力「東拓」，並指外界疑慮為「無謂的批評」，民進黨 更痛批在野黨操作「疑美論」。但民進黨各種辯護的動機，究竟是單純的「親美」考量，還是有其他因素，值得討論。

台積電擴大在美投資，證明賴政府無法守護國家利益與台灣企業。民進黨捍衛自身立場、遮掩執政無能，本不足為奇；然像民進黨不分區立委沈伯洋宣稱「沒有美積電疑慮」，卻格外引人矚目。原來沈伯洋近來被爆疑似在美國曾持有豪宅，其成立的「台灣民主實驗室」，近年接收大筆美國、英國政府和民間基金會捐款，總額可能超過5000萬台幣（約152萬美元），因此其談話到底是為維護誰的利益，也遭到質疑。

台灣民主實驗室立場鮮明，聚焦「反中認知作戰」。如果是從台灣利益出發，力主抗中保台，儘管有意識形態對立問題，或任意將「反對民進黨」與「疑美者」抹紅的行徑，但終究屬於政黨競爭和言論自由範疇。然收受外國大筆捐款，主事者又出任民進黨不分區立委，就非單純「政黨立場」可解釋。例如台灣民主實驗室獲得美國政府補助的一個計畫，內容是要「影響外國公眾，擴大加強支持實現美國外交政策目的，促進（美國）國家利益」；亦即台灣民主實驗室是為「促進美國利益」而獲得補助並執行相關計畫。這不只是「親美」，而是「利美」，或為美國所用。

近年來，在民進黨親美政策指導下，台美看似利益一致；在綠營論述裡，符合美國利益就是符合台灣利益，質疑美國則被認為是「疑美者」，甚至被「沈伯洋們」曲解為「中國的在地協力者」。但國與國之間有競爭、有合作，有零和、有雙贏，本就不可能永遠符合雙方共同利益。當利益相同時「親美」，但利益衝突時，又該當如何？

台美間國家戰略和利益衝突事件，過去例證不少。最為人所知者，莫過民國77年（1988年）的「張憲義叛逃」事件。當時台灣在國家安全戰略考量下，祕密發展核武，但在接近研發成功階段，時任中山科學研究院核研所副所長的張憲義卻叛逃至美國，並將台灣研發核武的機密全部提供給美國，最終使核武研發計畫胎死腹中。原來當時張憲義已被美國中央情報局吸收。張憲義以美國的利益為利益，卻違背台灣利益。

台灣民主實驗室收受美國巨額捐款，已經讓沈伯洋的「親美」和「反疑美」立場受到質疑；如果在台灣與美國利益衝突時，沈伯洋會優先考慮誰的利益？尤其沈伯洋擔任立委後，一直在外交國防委員會，近日更在民進黨總召柯建銘護航下，成為外交國防委員會召集委員。比起當年的張憲義，沈伯洋所能接觸的國防機密、所能影響的國安政策，完全不可同日而語。而「親美」與「利美」之間，界線也變得更加模糊。

美國對台灣的重要性自不待言，但必須認清的事實是，美國守護的是自己的國家利益；最近台積電赴美擴大投資，更說明美國的利益不等於台灣的利益。從國安法、政黨法、人團法、政治獻金法等，台灣均對外國政府、團體企圖影響內部政治持戒慎恐懼態度；遊說法更明定國防外交事務為「外國遊說所不許」。但民進黨政府一方面嚴格管控大陸金錢介入，另一方面卻讓獲美資助、「實現美國外交政策目的」者成為國安要角，如果這不是國安隱患，什麼才是國安隱患？