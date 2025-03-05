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川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

黑白集／里長赴陸吃官司 美援立委掌國防委員會

黑白集
民進黨立委沈伯洋。(記者林伯東／攝影)
民進黨立委沈伯洋。(記者林伯東／攝影)

深受索羅斯基金會垂青的綠委沈伯洋，在柯總召力挺下，拿下立院國防外交委員會召委。他的對手為陳明文之子陳冠廷，是蔡英文時代力捧的外交人才，積極表態爭取，卻被柯建銘斥退，連王世堅出馬都遭老柯警告，別「烙兄弟搞派系鬥爭」。

「撲馬」沈被爆在美擁三間豪宅，疑雲仍未澄清；另被揭發收受美國補助，包括國務院，及透過索羅斯基金會取得國際開發總署USAID金援。外界質疑他涉違國安法，尤其USAID還是馬斯克所稱「發動致命計畫的犯罪組織」。但賴清德不在乎沈伯洋背後是誰，堅持將他送入國防委員會操盤。

民進黨一向在華府抹紅在野黨，最近大力宣傳國民黨刪減國防預算，不惜扭曲事實。此舉驚動眾議員隔海教訓藍白，藍營急派團赴美澄清。沈伯洋擠進國防委員會，是要替美國爭取更多軍購預算，還是要擴大「中國影響力調查」？

里長自費組團赴陸旅遊，就得吃官司；沈伯洋拿美援，則堂皇擔任國防召委。諷刺的是，美中都有代言人進入國會，國安單位卻視若無睹，這還是主權國家嗎？

俄烏開戰前，烏克蘭親美派政客藉加入北約為由，把國家逐步推入戰火。台灣不能容忍中共介入立院搞統戰，難道可以「笑納」美國勢力伸手操弄抗中？美國雖為台灣重要盟友，但兩國利益豈能畫上等號？

預算 國務院 賴清德

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