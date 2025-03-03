棋手或棄子？ 藍憂今澤倫斯基 明賴清德

國民黨立委羅智強(圖)指出，台灣未來是棋手或是棄子，恐非賴清德(右圖)總統說了算。(本報資料照片)

「川澤會吵架」震動全世界。國民黨立委羅智強昨天表示，美國總統川普 在烏克蘭 總統澤倫斯基 面前直言「你沒有籌碼」，這使烏國淪為棄子，賴清德總統曾自信說台灣不會是棋子，但川普對澤倫斯基說「沒有我們，你什麼都不是」，台灣未來是棋手、棋子還是棄子，恐也非賴說了算，是否「今日澤倫斯基，明日清德司機」？

美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮會面，竟在直播鏡頭前爆出爭執，澤倫斯基隨後被「請出」白宮，未按原計畫與川普共同簽署礦產協議；川普說，澤倫斯基還沒準備好接受和平。

羅智強指出，川普日前即指責烏克蘭挑起戰爭、澤倫斯基「極度無能」，同時也言澤倫斯基「沒有籌碼」，有無參與談判根本不重要。這次會面上，川普更三度警告澤倫斯基「沒有籌碼」討價還價，美烏雙方最終不歡而散。

羅智強表示，烏俄戰爭打了三年，烏克蘭人口銳減千萬，正面臨「對俄割地、對美賠款」最慘局面，但回想戰爭爆發之初，民進黨不斷宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」，以此鼓吹「抗中保台」。如今烏克蘭淪為棄子、任人宰割，為「今日烏克蘭，明日台灣」寫下另種註解，更令人憂心，是否「今日澤倫斯基，明日清德司機」？

羅智強憂心，賴清德競選時聲稱，台灣走在對的路上，司機不能換錯人，上任後並持續拿台灣與烏克蘭對比，指俄羅斯入侵烏克蘭，中國也在台海軍事恫嚇，台灣要與美國一起撐起「民主保護傘」，但無視「川普2.0」將美國的俄烏政策大轉向。

羅智強批評，賴清德願當澤倫斯基，台灣可不願被當烏克蘭，面對台灣會不會成為美中抗衡下的談判「棋子」？賴清德曾自信滿滿地說「我們是棋手，不會是棋子」。川普也曾對澤倫斯基說，「沒有我們，你什麼都不是」。 是棋手、棋子還是棄子？恐怕也不是賴清德說了算。

學者提醒，台灣必須從中學到「終戰」的可能境況，認清台灣與烏克蘭的同與不同，以「今日某某，明日台灣」行政治動員容易扭曲民眾對「台灣利益」的認知。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，深思終戰的可能狀況才能知道如何避免啟戰，戰爭始於扣扳機、終於談判桌，台灣的國際處境、外交條件、地緣風險和戰鬥耐力均不強於烏克蘭，即使上談判桌，形勢仍非有利。

政治大學外交系教授黃奎博表示，很多跡象顯示台灣當局做法與烏克蘭總統澤倫斯基很接近，台北和基輔一樣都一面倒向華府，且高度仰賴美國軍事支援，如今美國對烏克蘭態度丕變，反而顯示烏克蘭沒有回應能力，若美國未來對台灣態度丕變呢？若美國硬逼台灣上談判桌呢？從談判角度看，美國總統川普擁有絕對優勢，下次碰面，澤倫斯基得讓利更多。