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台非烏？ 游盈隆：賴清德別學蔡英文急否認

記者楊德宜／台北3日電
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴政府千萬不要像蔡英文（圖）政府一樣，急於站出來否認或安慰人民，說「台灣絕對不是烏克蘭」。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴政府千萬不要像蔡英文（圖）政府一樣，急於站出來否認或安慰人民，說「台灣絕對不是烏克蘭」。（本報資料照片）

美烏領袖2月28日在白宮激烈爭執，不歡而散。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴政府千萬不要像蔡英文政府一樣，急於站出來否認或安慰人民，說什麼「台灣絕對不是烏克蘭」云云，因為那樣的安撫和否認，顯得很多餘和愚蠢。

游盈隆在臉書發文「台灣人會同情烏克蘭總統澤倫斯基的遭遇嗎？」，指出「今天的烏克蘭，會是明天的台灣嗎？」恐怕是每一個台灣人心中都會浮現的疑問。居安思危，有這種疑問，他覺得是好事，沒這種疑問，才該擔心。

游盈隆說，這場爭執，傳達了一個再清楚不過的訊息，那就是，川普總統任內什麼事情都可能發生，在美國或美國以外地區，沒有人可置身事外。冷靜客觀、實實在在面對來自中國大陸可能的侵略與挑釁，並將之化諸於無形，消弭戰爭，確保台灣主權與安全，才是政府該做的事情。

游盈隆表示，事情發生後，自由世界國家領袖大都站在澤倫斯基這一邊，就如同2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時一樣，讓烏克蘭人感到溫暖和不孤單。自由世界國家的主流民意，美、英、歐盟、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等等，也必然比較站在烏克蘭這一邊。台灣應該也是一樣。

根據2022年3月台灣民意基金會的全國性調查顯示，關於俄羅斯出兵攻打烏克蘭的正當性問題，20歲以上台灣人中，7成3認為俄羅斯出兵攻打烏克蘭沒有正當性，只有約1成的人認為有；游盈隆表示，這項發現和當時歐洲各國的民調結果相當接近，顯示台灣人與歐洲人在俄烏戰爭問題上的看法相當一致。

游盈隆表示，澤倫斯基過去三年領導烏克蘭全國人民抵抗外來侵略，智仁勇形象已深植世界人心，也奠定不可動搖的世界級傑出政治家的地位。「看到他此次在白宮的遭遇而不動容，或竟予以苛責者，文明程度之低下實不堪聞問」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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