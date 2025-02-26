我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作業被狗吃是真的 南加一犬腹中取出30樣異物

礦產協議全文 50%收益歸美烏基金、安全保證就一句

500萬美元移民美國 紐約台商：台灣人興趣應該不高

中央社紐約26日專電
移民美國門檻高，過去美國主要城市出現真購屋、假投資、真移民現象。(路透社)
移民美國門檻高，過去美國主要城市出現真購屋、假投資、真移民現象。(路透社)

川普提出投資500萬美元「購買」公民身分計畫引關注。美國簽證資料顯示，每年平均約200名台灣人透過現行投資簽證赴美。紐約台灣商會會長林慶甫認為，川普可能有意提高金額加速核發投資簽證，不過近年美國工作難找，台灣生活穩定，台灣人的興趣應該不高。

美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）25日在白宮會見記者時提出，將推出500萬美元的金卡投資移民計畫，作為外國人取得美國公民身分的途徑之一，將取代現行EB-5投資移民簽證，細節將於下週提出。

EB-5投資移民計畫於1990年由國會設立，申請者須準備約100萬美元設立公司，提出營運計畫，至少聘用美籍員工10人，前往高失業與偏遠地區金額可降至約80萬美元，計畫已施行35年。

全球多國設有投資創造就業機會，取得簽證再成為當地公民的移民計畫，制度完善的英語系已開發國家為投資移民首選，被稱為富人移居他國的快速管道。

移民美國門檻較高，過去美國主要城市出現真購屋、假投資、真移民現象，引起國會關注。EB-5投資移民設有上限，簽證核發需經長時間審查，一般需等待數年。國務院資料顯示，2014年後每年取得投資簽證者約在9000至1萬件上下，疫情期間大幅減少。

川普直言希望販售價值500萬美元移民金卡，支付高達36兆美元的國債，引起高度討論。社群媒體Threads出現大量留言，網友指「如果有500萬美元怎會移民美國」、「適合中國、俄羅斯有錢人」、「蠻便宜」等。

中國、印度與越南是美國近年發出投資簽證的主要國家，美國國務院2024年資料顯示，2.23%投資簽證個案來自台灣，約為200多人。

紐約台灣商會會長林慶甫指出，EB-5簽證申請等待時間長達數年，有些人還遭詐騙，川普可能有意藉提高申請金額加快簽證發出，不用等這麼久。

他強調，商會成員多為一般民眾留學後取得工作簽證，在美工作或定居。近年台灣生活安定舒服，美國就業機會較少，常春藤名校畢業也未必能找到工作，台灣人移民美國的興趣不高，這幾年相關想法改變很快。

工作簽證 移民

上一則

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

延伸閱讀

相較EB-5 金卡更快獲永久居留權 | 世界新聞網

相較EB-5 金卡更快獲永久居留權 | 世界新聞網
川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去
憂川普拿台去談判 眾院抗中議員：台刪軍費辯論易釋錯誤訊息

憂川普拿台去談判 眾院抗中議員：台刪軍費辯論易釋錯誤訊息
川普證實澤倫斯基2/28訪華府 商討礦物協議

川普證實澤倫斯基2/28訪華府 商討礦物協議

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
沈春華把人生智慧集結成書。(圖/天下文化提供)

沈春華帥兒子現身 曝主播媽每天回家「堅持做這些事」

2025-02-23 02:50
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

2025-02-25 08:58

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚