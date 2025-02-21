台封殺大陸3大學…大學校長錯愕 台生怕被貼標籤

公開資訊顯示，廣州暨南大學是一所校本部位於廣東省廣州市的大陸公立大學，現為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校。（本報資料照片）

教育部 長鄭英耀昨宣布，禁止台灣大專校院和中國大陸華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校進行學術交流，禁令即刻生效。對此，台灣暨南大學表示，過去確實有和廣州暨大、華僑大學簽訂交流備忘錄，會遵照規定全面檢視並終止與兩校合約。

華梵大學校長李天任則直言，「聽到消息覺得很錯愕。」教育免不了牽扯政治，但大學仍希望兩岸青年可多交流、能互相了解，也希望教育部有更多資訊能讓學校了解，有更開放的討論。

台大校長陳文章表示，台大支持與陸方對等進行學術交流，若是單純學術活動、師生交流，台大仍採開放態度，但牽涉到國安與政治，則自然也要考量國家立場。

大陸的華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院三校遭教育部封殺，就讀過上述學校的台生受訪憂心，未來發展不論是求職、進修都會受到影響，也怕被貼上標籤。

面對母校遭封殺，華僑大學校友、目前在台工作的吳同學擔心，未來有形和無形影響恐更大，周邊很多朋友正在討論能不能繼續在台灣考研究所、進修，自己原也規畫考ＭＢＡ，現在可能會再考慮一下。

就讀廣州暨南大學的林同學說，考慮放棄回台發展，留在大陸或其他國家；另名同學說，新學期剛開始，「大家聽到消息都很徬徨」。