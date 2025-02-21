我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

台封殺大陸3大學…大學校長錯愕 台生怕被貼標籤

記者許維寧／宜蘭21日電
公開資訊顯示，廣州暨南大學是一所校本部位於廣東省廣州市的大陸公立大學，現為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校。（本報資料照片）
公開資訊顯示，廣州暨南大學是一所校本部位於廣東省廣州市的大陸公立大學，現為直屬中共中央統戰部管理的中央部屬高校。（本報資料照片）

教育部長鄭英耀昨宣布，禁止台灣大專校院和中國大陸華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院3校進行學術交流，禁令即刻生效。對此，台灣暨南大學表示，過去確實有和廣州暨大、華僑大學簽訂交流備忘錄，會遵照規定全面檢視並終止與兩校合約。

華梵大學校長李天任則直言，「聽到消息覺得很錯愕。」教育免不了牽扯政治，但大學仍希望兩岸青年可多交流、能互相了解，也希望教育部有更多資訊能讓學校了解，有更開放的討論。

台大校長陳文章表示，台大支持與陸方對等進行學術交流，若是單純學術活動、師生交流，台大仍採開放態度，但牽涉到國安與政治，則自然也要考量國家立場。

大陸的華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院三校遭教育部封殺，就讀過上述學校的台生受訪憂心，未來發展不論是求職、進修都會受到影響，也怕被貼上標籤。

面對母校遭封殺，華僑大學校友、目前在台工作的吳同學擔心，未來有形和無形影響恐更大，周邊很多朋友正在討論能不能繼續在台灣考研究所、進修，自己原也規畫考ＭＢＡ，現在可能會再考慮一下。

就讀廣州暨南大學的林同學說，考慮放棄回台發展，留在大陸或其他國家；另名同學說，新學期剛開始，「大家聽到消息都很徬徨」。

教育部

上一則

美中關係仍在動態調整 學者憂台灣棋子化愈來愈明顯

下一則

林岱樺民調高惹禍？綠營耳語：非賴系想上位恐被清算

延伸閱讀

台教育部封殺中國3學府 傅崐萁悲哀：民進黨井底蛙

台教育部封殺中國3學府 傅崐萁悲哀：民進黨井底蛙
華僑、暨南大學、北京華文學院遭台教育部封殺 台生憂受限

華僑、暨南大學、北京華文學院遭台教育部封殺 台生憂受限
加大、州大薪資排名 柏克萊畢業賺最多

加大、州大薪資排名 柏克萊畢業賺最多
泰晤士世界大學聲譽排名 哈佛連霸 台灣僅1校擠進前150

泰晤士世界大學聲譽排名 哈佛連霸 台灣僅1校擠進前150

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
王大陸驚傳逃兵役。(摘自Instagram)

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

2025-02-18 20:32
台灣聯電前董事長曹興誠17日晚發布聲明表示，針對有人散播聲稱與他有關的親密不雅照片，都是合成的，他會對散播者提告求償。中央社

曹興誠：親密不雅照片是合成 對散播者提告求償

2025-02-17 12:01

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊