禁交流、不採認學歷… 陸3大學屬統戰部 台教育部封殺

大陸3校 我不採認學歷 製表／陳政錄、廖士鋒、許維寧

台灣每年有不少學生赴中國大陸讀書，不過教育部 長鄭英耀昨宣布，研議修正「大陸地區學歷採認辦法」，禁止台灣的大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，未來教育部也不會採認這些學校的學歷，目前已知有華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院等3所大學，「禁令生效日就是今天」。

據教育部了解，目前北京華文學院無台灣學生，華僑大學還有約600人、廣州暨大約1500人。教育部表示，正在就讀廣州暨大的台生若願意轉學回台就讀，將協助轉銜、協助接洽台灣的大專院校。

年度大專校院校長會議昨在宜蘭登場，賴清德 總統出席致詞時，除承諾政府會做高教發展的後盾，也談到大陸近期對台文攻武嚇，提醒各大專校院，交流時需存有風險意識，共同保護國家核心關鍵技術和科研成果，守護民主、維護競爭力和國家安全。

鄭英耀說，鼓勵大學進行學術交流，但廣州暨大等3所大學直接隸屬共產黨統戰部，若學習過程中帶有政治目的，已非理想的學習場域，包括大學研究、學術合作交流都應被禁止，教育部未來不會也採認這些學校的學歷。

陸委會也說，對中共統戰部所屬的學校有疑慮，但強調「不會無限擴大範圍」。

據了解，國民黨 立委傅崐萁、萬美玲等人均持有廣州暨大學歷。教育部表示，修正後學歷即不再獲得採認，但不溯及既往。

華僑大學、北京華文學院過去未獲台方採認學歷，但廣州暨大為陸方認定的一流學科建設高校之一，學歷受台方認可。

傅崐萁回應，這是民進黨一貫的手法，全面性對抹紅抹黑在野黨，卻無視廣州暨大是百年名校，幾乎全世界所有先進國家都承認其學術成果及文憑，更有80多個國家的學生前往就讀，教育部不知道憑什麼依據，指對方是統戰學校，他實在覺得很悲哀。

國民黨主席朱立倫則說，不要那麼多惡劣的政治動機，兩岸觀光被搞爛，現在兩岸學術交流也要故意透過特定方式來打擊。