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美官網刪「不支持台獨」 藍黨團籲台灣面對貿易戰才務實

記者李成蔭／台北即時報導
台美關係示意圖。(本報資料照片)
台美關係示意圖。(本報資料照片)

美國國務院官網刪「不支持台獨」文字敘述引發討論，國民黨立法院黨團認為，對美關係真正問題在於政府應分析產業影響及拿出對策，對於台積電被課稅或要求買美國武器等情況，也應以國人、國家利益為主做反駁及談判，才是現階段最務實的。

美國國務院13日更新在官網上的美台關係現況內容，刪除美國「我們不支持台獨；我們期盼兩岸分歧能以和平方式解決」等文字，消息一出也引發各界關注。國務院發言人回應，這只是例行更新，美國的態度沒有改變。

國民黨團書記長王鴻薇分析，其實這也不需要大驚小怪，川普政府很多東西都是拿來交易，像是關稅、台海局勢等都是談判手法之一，也許過幾天中方與美方談完條件，相關文字又放回，甚至也可能出現更刺激的言論，這都是美中交易的籌碼。

王鴻薇認為，對台灣來說，與美國關係還是要聚焦真正務實問題，比如現在報復性關稅風暴中，台灣會有哪些產業遭受影響，政府都沒有告訴大家；台積電等半導體產業，究竟是要大舉赴美，還是將技術交給美國？政府應該要拿出相關對策，才是現在最重要的。

國民黨立委林沛祥也說，與美國關係上，還是要以務實態度來看，像川普講對台灣半導體課100%關稅、強硬要求拿10%GDP買美國武器，這些是否屬實？中華民國政府又應如何應對？面對這種相對無理蠻橫如勒索的行為，政府應該以國人、國家利益為主，做一定程度反駁及談判。

至於「美台關係現況內容」最新版本加強了支持台灣國際參與的語氣，林沛祥表示，不需要那種場面話，台灣、中華民國現在最需要務實外交，面對世界新局需拿出務實手段，不需要一天到晚玩文字遊戲、意識形態，台灣的國際地位、國際戰略方式都會受到相當大的損害。

國務院 國民黨 關稅

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