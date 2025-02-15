我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S追思會落幕 小S心痛發全黑圖「代表徐家致謝」

華府軍機撞客機空難 官員：直升機部分高度數據恐有誤

因應川普新政 賴清德：台灣國防預算增至GDP 3%

台灣新聞組／台北報導
中華民國總統賴清德表示，將編列特別預算讓國防預算達GDP的3%以上。(記者余承翰／攝影)
中華民國總統賴清德表示，將編列特別預算讓國防預算達GDP的3%以上。(記者余承翰／攝影)

為了因應美國川普政府的新政策，中華民國總統賴清德14日召開國安高層會議，他會後表示，將優先推動三大工作，包括優先編列特別預算，讓國防預算達到國內生產毛額(GDP)3%以上目標，持續推動國安法制改革，推動立足台灣、布局全球經貿戰略，提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」。

向國際展現自我防衛決心

賴清德14日召開今年首次國安高層會議，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、財經與兩岸等部會首長與會。會後，賴也親上火線在總統府發表「敞廳談話」。

賴清德說，美國新政府組成後，全球每個國家正面臨新一階段的變動與挑戰，為展現保護國家的決心，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP的3%以上目標。

賴清德說，台灣的國防預算在前總統馬英九八年任內負成長，平均是負1.05%，但在前總統蔡英文任內年平均成長率7.85%。目前國防預算約占GDP的2.5%，「我們先以3%為目標，這是展現自我防衛的決心，也讓國際社會了解台灣堅定的立場」。

台灣2025年度國防預算規模約6470億元(台幣，下同，合198億美元)，占GDP約2.45%；若要提升至3%，預算約需增加超過1400億元(合45億美元)。

面對川普計畫將晶片生意帶回美國，賴清德表示，政府會審慎應對，強化台美溝通，增進彼此更多的理解。政府將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈。

喊話川普 不擁半導體自重

賴清德當天出席工商團體春節聯誼活動時也對川普喊話，表示整個半導體供應鏈利益分配來看，美國獲利比較多，台灣只賺辛苦錢，台灣有半導體產業優勢，但「不擁半導體自重」，視之為全球資產。

對於是否憂心美中互動下，台灣遭到邊緣化或成為談判棋子，賴清德在記者會說，台灣是區域與全球不可或缺的一員，「我們是棋手，不會是棋子」。

預算 賴清德 供應鏈

上一則

韓國瑜邀朝野總預算協商 藍：已三讀無法更改 白：無先例

下一則

新聞眼／除了繳保護費 賴棋手還有啥招？

延伸閱讀

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同

川普下令不用紙吸管 「一理由」讓環保人士部分認同
反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮

反川普移民政策 洛杉磯掀多波抗議潮
傳台積電考慮接手英特爾美國廠 白宮官員：川普可能不會支持

傳台積電考慮接手英特爾美國廠 白宮官員：川普可能不會支持
「大家喜歡嗎？」川普喬州監獄照 掛在橢圓形辦公室外

「大家喜歡嗎？」川普喬州監獄照 掛在橢圓形辦公室外

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出
Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映

Lisa罕見合體媽媽 最美「白蓮花」情人節曼谷首映
川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人

川普首波大裁員 教部等6聯邦機關開鍘 影響20萬人
專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重

專家分析川普「對等關稅」對這些國家的產品打擊最重
馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？

馬斯克率領的政府效率部成員 都有哪些人？