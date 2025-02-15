因應川普新政 賴清德：台灣國防預算增至GDP 3%

中華民國總統賴清德表示，將編列特別預算讓國防預算達GDP的3%以上。(記者余承翰／攝影)

為了因應美國川普政府的新政策，中華民國總統賴清德 14日召開國安高層會議，他會後表示，將優先推動三大工作，包括優先編列特別預算 ，讓國防預算達到國內生產毛額(GDP)3%以上目標，持續推動國安法制改革，推動立足台灣、布局全球經貿戰略，提出「全球半導體民主供應鏈 夥伴倡議」。

向國際展現自我防衛決心

賴清德14日召開今年首次國安高層會議，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、財經與兩岸等部會首長與會。會後，賴也親上火線在總統府發表「敞廳談話」。

賴清德說，美國新政府組成後，全球每個國家正面臨新一階段的變動與挑戰，為展現保護國家的決心，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP的3%以上目標。

賴清德說，台灣的國防預算在前總統馬英九八年任內負成長，平均是負1.05%，但在前總統蔡英文任內年平均成長率7.85%。目前國防預算約占GDP的2.5%，「我們先以3%為目標，這是展現自我防衛的決心，也讓國際社會了解台灣堅定的立場」。

台灣2025年度國防預算規模約6470億元(台幣，下同，合198億美元)，占GDP約2.45%；若要提升至3%，預算約需增加超過1400億元(合45億美元)。

面對川普計畫將晶片生意帶回美國，賴清德表示，政府會審慎應對，強化台美溝通，增進彼此更多的理解。政府將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，願意和美國等民主夥伴共同致力於打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，建立AI晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈。

喊話川普 不擁半導體自重

賴清德當天出席工商團體春節聯誼活動時也對川普喊話，表示整個半導體供應鏈利益分配來看，美國獲利比較多，台灣只賺辛苦錢，台灣有半導體產業優勢，但「不擁半導體自重」，視之為全球資產。

對於是否憂心美中互動下，台灣遭到邊緣化或成為談判棋子，賴清德在記者會說，台灣是區域與全球不可或缺的一員，「我們是棋手，不會是棋子」。