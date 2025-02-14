前國安顧問波頓 籲台灣努力讓美國人把美台關係放心上

川普首任總統任內的國安顧問波頓。（路透）

川普 2.0再現交易型的外交策略。川普首任總統任內的國安顧問波頓 （John Bolton）13日接受中央社專訪說，讓美國人民「把美台關係放心上」、讓更多人認識台灣的角色以及台灣對美國經濟的重要性，絕對是一項值得台灣加倍努力的工作。

波頓在川普（Donald Trump）首任總統任內擔任國安顧問約一年半的時間。他13日透過視訊接受中央社專訪，呼籲台灣要立即行動，以避免危機發生；如果等到危機後才採取行動，「那時候可能已經太遲了」。

波頓說，川普及其國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）近期處理俄烏戰爭的做法令人感到憂心。北京正密切研究這些動向，評估川普政府在防衛烏克蘭 的議題上沒有採取強硬立場的意願，「是否意味台灣遭遇挑釁時，會持類似態度」。

川普12日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）分別通話。川普事後表示，烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）並不實際，且烏克蘭不太可能收回所有國土。

赫塞斯12日在北約總部對烏克蘭官員及西方盟友指出，指望恢復烏克蘭2014年之前的邊界是不切實際的目標，追求這個虛幻目標，只會延長戰爭。他指的是俄羅斯在2014年併吞克里米亞（Crimea）並支持分離主義者占領烏東地區。

波頓說：「川普對國際事務的許多問題，並不真正理解，而他昨天對待烏克蘭的輕率態度讓我擔心，他對台灣議題可能採取同樣的態度。」

記者問到，川普為何不用與台灣協商的方式處理美台間的經濟議題，而是要使出關稅的手段。波頓說，其中一部分的原因可能是他試圖要討好中國國家主席習近平，「而這正是台灣應該擔心的事情」。

波頓說，川普對全球事務幾乎毫無興趣，他又喜歡與威權國家的領導人來往，例如普亭、北韓領導人金正恩和習近平，這可能對台灣不利。

他說，台灣的駐美代表處一直有很好的效能，長期在美國國會有很多友人，現在正是台灣「加倍努力」的時候，讓美國人民更加了解美台經濟、政治、文化等各方面的連結，在面對來自中國威脅的時候，能把（美台關係）放在心上」。

波頓指出，確保美國人民了解美台關係的重要性是一項「教育工作」，不只是針對在華府的決策者或者國會議員，而是全美各地。

波頓說，「或許我們會假設人們已經充分了解（美台關係），但實際上並非如此，因為美國是一個幅員遼闊的國家。因此，讓更多人認識台灣的角色，以及台灣對美國經濟的重要性，絕對是一項值得努力的工作」。

另外，對於川普提出或準備提出的關稅措施，波頓指出，明智的做法應該是要處理真正導致國際貿易問題的國家，也就是中國，並與美國的盟友與朋友合作。

他說，在複雜的經濟體系中，難免有貿易爭執，「但我們應該聯合起來對抗中國，而不是在我們最重要的貿易夥伴和政治盟友之間發動貿易戰」。

波頓指出，川普身邊圍繞一些認為自由貿易不好的人，這與經濟學家長期的觀點相反，這些人決心改變這個體系，可能會遭遇許多反對，也可能無法達成預期效果，過程中或將引發經濟動盪，使美國及其貿易夥伴處境愈加困難。