下棋邊吃台灣鳳梨乾 龐培歐今年訪台機率高

美國前國務卿龐培歐在推特曬出邊下西洋棋、邊吃台灣鳳梨乾的照片，挺台立場表露無遺。(取材自推特)

台美關係升溫，美國 前國務卿龐培歐 昨天在推特曬出邊下西洋棋、邊吃鳳梨乾的照片，並表示自由鬥士「正在享用台灣 鳳梨乾」；龐培歐挺台立場表露無遺，民進黨立委王定宇昨在立院外交及國防委員會質詢，龐培歐今年訪台的機率是否很大？外交部次長田中光回答「是」。

龐培歐在自己的推特帳號分享家居照，照片中他身穿軍綠色帽Ｔ，專注下著西洋棋，一邊享受台灣鳳梨乾。他推文寫道：「身為自由擁護者，享用些台灣鳳梨乾，將軍。」

駐美代表處代表蕭美琴告訴記者，那包鳳梨乾是她之前送給龐培歐的伴手禮，她也在推特表示，很高興看到龐培歐喜歡台灣鳳梨乾，這是她到處與人分享的好物。

龐培歐1月底卸下國務卿職務，蕭美琴3月31日特別在華府雙橡園宴請龐培歐，兩人共享鳳梨酥、鳳梨蛋糕與珍珠奶茶等道地台灣美食。據了解，這是兩人首次會面。龐培歐事後主動公開兩人會面合照，並表示他在國務卿任上即便面對巨大壓力，仍努力支持同為民主政體的台灣。他說，美國與台灣同享自由、民主與自由市場經濟的核心價值。

針對美國務院公布對台交往新準則，鬆綁不合時宜的交往限制，並強烈鼓勵政府各相關部門與台灣交往互動，田中光昨在立院答詢指出，對美方此舉表示讚賞與認同；至於新準則中仍存在的限制，是政府奮鬥目標。

此外，位於美國華府的非營利組織「哈利法克斯國際安全論壇」（HFX）計畫將一座重要獎項頒給蔡英文總統，傳出遭加拿大政府以撤回贊助施壓，田中光說，已注意到相關媒體報導，外館持續接觸中。