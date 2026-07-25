上看5萬人 民眾上凱道「反毒台」 開場不到半小時人潮站滿景福門
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安號召全民今天（25日）上凱達格蘭大道反毒台，下午4時後人潮陸續進場，到了5時開場前，穿著白衣的民眾漸漸聚集，開場不到半小時人潮，已經從舞台區滿到景福門，中山南路的圓環都被人潮包圍，已經不只2萬人。
致癌油風暴延燒，傍晚在凱道的「我是人，我反毒台」，從5時開始暖場助講，但開場前，椅子被坐滿，靠近舞台的民眾只能站著，穿著白衣的民眾，已經把舞台的凱道快站滿，開場不到30分鐘，人潮已經站上中山南路的景福門。
據指出，國民黨與民眾黨大舉動員，地方議員也極力動員，藍營預估今日現場人數有機會上看5萬人。
▲ 影片來源：udn video
活動以「我是人，我反毒台」為主軸，訴求民眾上凱達格蘭大道參與反毒相關集會，並在致癌油風暴延燒的背景下凝聚支持者聲勢。 下午4時後民眾陸續進場，5時開場前座位已被坐滿，靠近舞台處也站滿人，開場不到30分鐘，人潮更一路擠到景福門一帶。 根據現場情況，報導指出人潮已不只2萬人，而國民黨與民眾黨也大舉動員，藍營更預估今天現場人數有機會上看5萬人。
精華 FAQ
活動以「我是人，我反毒台」為主軸，訴求民眾上凱達格蘭大道參與反毒相關集會，並在致癌油風暴延燒的背景下凝聚支持者聲勢。
下午4時後民眾陸續進場，5時開場前座位已被坐滿，靠近舞台處也站滿人，開場不到30分鐘，人潮更一路擠到景福門一帶。
根據現場情況，報導指出人潮已不只2萬人，而國民黨與民眾黨也大舉動員，藍營更預估今天現場人數有機會上看5萬人。
上一則