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「我是人 我反毒台」登場 藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

上看5萬人 民眾上凱道「反毒台」 開場不到半小時人潮站滿景福門

記者楊正海林佳彣／台北即時報導
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中聯致癌油風波，國民黨、民眾黨號召民眾上凱道護食安。（取自udn直播畫面）
中聯致癌油風波，國民黨、民眾黨號召民眾上凱道護食安。（取自udn直播畫面）

台北市長蔣萬安號召全民今天（25日）上凱達格蘭大道反毒台，下午4時後人潮陸續進場，到了5時開場前，穿著白衣的民眾漸漸聚集，開場不到半小時人潮，已經從舞台區滿到景福門，中山南路的圓環都被人潮包圍，已經不只2萬人。

致癌油風暴延燒，傍晚在凱道的「我是人，我反毒台」，從5時開始暖場助講，但開場前，椅子被坐滿，靠近舞台的民眾只能站著，穿著白衣的民眾，已經把舞台的凱道快站滿，開場不到30分鐘，人潮已經站上中山南路的景福門。

據指出，國民黨民眾黨大舉動員，地方議員也極力動員，藍營預估今日現場人數有機會上看5萬人。

▲ 影片來源：udn video

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭...
致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。（記者曾原信／攝影）

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭...
致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。（記者曾原信／攝影）

精華 FAQ

  • 活動以「我是人，我反毒台」為主軸，訴求民眾上凱達格蘭大道參與反毒相關集會，並在致癌油風暴延燒的背景下凝聚支持者聲勢。

  • 下午4時後民眾陸續進場，5時開場前座位已被坐滿，靠近舞台處也站滿人，開場不到30分鐘，人潮更一路擠到景福門一帶。

  • 根據現場情況，報導指出人潮已不只2萬人，而國民黨與民眾黨也大舉動員，藍營更預估今天現場人數有機會上看5萬人。

國民黨 蔣萬安 民眾黨

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