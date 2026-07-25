上看5萬人 民眾上凱道「反毒台」 開場不到半小時人潮站滿景福門

中聯致癌油風波，國民黨、民眾黨號召民眾上凱道護食安。（取自udn直播畫面）

台北市長蔣萬安 號召全民今天（25日）上凱達格蘭大道反毒台，下午4時後人潮陸續進場，到了5時開場前，穿著白衣的民眾漸漸聚集，開場不到半小時人潮，已經從舞台區滿到景福門，中山南路的圓環都被人潮包圍，已經不只2萬人。

致癌油風暴延燒，傍晚在凱道的「我是人，我反毒台」，從5時開始暖場助講，但開場前，椅子被坐滿，靠近舞台的民眾只能站著，穿著白衣的民眾，已經把舞台的凱道快站滿，開場不到30分鐘，人潮已經站上中山南路的景福門。

據指出，國民黨 與民眾黨 大舉動員，地方議員也極力動員，藍營預估今日現場人數有機會上看5萬人。

▲ 影片來源：udn video

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。（記者曾原信／攝影）

致癌油風暴延燒，國民黨今天傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。（記者曾原信／攝影）