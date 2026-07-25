鄭麗文：國民黨要成台灣政治台積電 迎向2026大選終極勝利

國民黨全代會登場，黨主席鄭麗文致詞。（記者葉信菉／攝影）

國民黨 全代會登場，黨主席鄭麗文 今與19位黨籍縣市長參選人共同造勢，宣示國民黨要成為台灣政治的台積電 ，守護台灣的民主、自由、法治與繁榮，務必要在今年底九合一選舉迎向全面勝利，2028年下架民進黨，重返執政。

鄭麗文致詞時表示，九個月前她在同一地點正式就任黨主席，她不是傳統典型的國民黨政治領袖，也曾參加過民進黨，但是各位黨員仍願意相信、支持她，她心存感激，不敢懈怠。上任全心全意奉獻一切完成大家交給我的使命，帶領國民黨迎向勝利、引領國家再創世紀輝煌。

鄭麗文說，她上任後馬上兌現選舉承諾，重建黃復興委員會，讓黃復興重拾光榮、重新整頓成為國民黨最強的戰鬥隊伍。更親自出任革實院長，重新建立基層陸軍，全台走透透為小組長授證，希望他們為國民黨打下江山。同時，智庫也將籌備完成，未來智庫會有自己的民調中心。

在藍白合作方面，鄭麗文說，她一路走來戰戰兢兢，用最大誠意努力，促成藍白兩黨在重大政策上共同願景、縣市長聯合治理、提名上，全面展開藍白合作，務必要在2028年下架民進黨。

鄭麗文也提到，兩岸兵凶戰危，國民黨要向全世界證明，只有國民黨可以確保台海和平、保障台灣安全。除了重新恢復中斷十年的國共交流平台、完成大陸和平之旅，國共兩黨的黨主席與總書記再次恢復對話機制，對外宣示兩岸和平的承諾與願景。

此外，國際局勢詭譎多變，全球各地戰火頻仍，全世界都很關注台海局勢，她也展開15天的美國行，希望改變冷戰格局，開創區域和平繁榮的未來，在美國得到高度重視。

鄭麗文說，國民黨現已順利完成縣市長參選人提名，並在在野合作的宗旨下，支持現任新竹市長高虹安、民眾黨立委張啓楷出戰嘉義市，並由無黨籍在野大聯盟吳品叡參選嘉義縣長，務必要在年底大選贏得全面勝利。

鄭麗文引述美國前總統甘迺迪名言「不要問國家為你做什麼，要問你為國家做什麼」，她強調「不要問中華民國為我們做什麼，要問國民黨為中華民國做了什麼。」中華民國是國民黨拋頭顱、灑熱血所創建，是國民黨結束二戰、拯救台灣同胞不再淪為殖民的噩運，是國民黨在戰後帶台灣同胞走出貧困，創造耀眼的經濟奇蹟成為亞洲四小龍；是在國民黨手中完成民主轉型、創建護國神山台積電和今天的高科技產業。

鄭麗文說，金門、馬祖是國民黨在823浴血奮戰，保衛台澎金馬今天的自由民主。所以，當台灣民主遇到困難，執政黨帶頭作亂，總統不把憲法、國會放在眼裡，帶頭用司法做政治迫害，國民黨要再次站出來，要成為台灣政治的台積電，化不可能為可能，像台積電一樣，才能守護台灣，把台灣的民主自由繁榮共享，造福人類。

鄭麗文表示，藍營縣市長與候選人將是今年最重要的英雄，地方政府在過去兩年民進黨執政下，真正在做事情、分分秒秒為人民付出，守護家人的是國民黨執政縣市。當民進黨怠忽職守，發生堰塞湖事件，地方救防災、一步步重建地方，當國民黨不分黨派通過財劃法，是中央百般刁難、不斷苛扣，破壞憲政，讓地方兩面作戰，面對中央的打壓。

鄭麗文說，當縣長為農民推銷水果、爭取市場，是中央政府為難、抹黑、貼標籤，甚至說鳳梨釋迦沒人吃，扯後腿打擊農民。當首都突破難關，蔣萬安、李四川爭取輝達總部進駐台北，是誰對黃仁勳憂心缺電充耳不聞，導致台灣沒有電、沒有國安、沒有國家競爭力？

鄭麗文表示，國民黨年底會提出核電公投，一定要全面提高核電占比，否則台灣沒有防衛韌性、沒有算力、沒有未來。當賴清德總統無法過境美國、外交屢被打壓、坐困愁城，是所有縣市長一面建設台灣、還要出訪國際做城市外交，「民進黨斷了我們的活路，國民黨努力拚外交。」

鄭麗文批評，民進黨還要餵我們吃毒油，喪盡天良，地方在把關食安，中央卻政策不明，反過來甩鍋地方，四位藍營青年還在凱道絕食超過140小時，她呼籲今晚全體走向凱道，向總統府發出怒吼，要求賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。她說，台澎金馬同島一命，血肉相連，團結一致，一定要青天白日光明再現，迎向11月大選的終極勝利。