批北宜高鐵是「盲腸高鐵」 張景森宣布退出民進黨

行政院長卓榮泰昨拍板高鐵延伸宜蘭，全長60.6公里，估核定後11年完工。(聯合報系資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 行政院核定高鐵延伸宜蘭，引發外界質疑與爭議。

行政院核定高鐵延伸宜蘭，引發外界質疑與爭議。 重點二： 張景森批評此案是近4000億的盲腸高鐵，宣布退黨。

張景森批評此案是近4000億的盲腸高鐵，宣布退黨。 重點三：多名綠營前官員與監察院報告，先前已對案子表達反對。

行政院在爭議聲中拍板高鐵延伸宜蘭，行政院前政務委員張景森在臉書貼文宣布從即日起，退出民進黨 。張景森強調，無法認同閣揆卓榮泰 為了地方選舉利多，核定將近4000億(台幣，下同)預算要去蓋一條沒有用的盲腸高鐵。

高鐵延伸宜蘭案從成案起即飽受外界質疑，除了民團之外，多位綠營前任政務官包含交通部前部長賀陳旦、前政委張景森均公開表達反對，監察院今年五月公布長達一年的調查報告，認為宜蘭高鐵案欠缺詳細評估，連出身宜蘭的前政委吳澤成也認為配套不足。

張景森今天在臉書貼文表示，他認為這是一個不智的投資，極大的歷史錯誤。因此在此宣布：即日起退出民主進步黨。

他強調，將離開參加了32年，離開一起走過台灣民主之路的民主進步黨！他希望執政黨，尤其黨內的年輕人要有所反思，一個受台灣人民託付要對台灣負起主要責任的政黨，對人民稅金的使用應該有責任感，不應該繼續走肉桶政治的老路！

對於張景森退黨的決定，民進黨僅表示「尊重」。

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