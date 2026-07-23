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毒油延燒、賴清德神隱？蔣萬安重話批：非常不負責任的國家領導者

記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)
台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

毒油食安風暴持續延燒，台北市長蔣萬安號召人民725上凱道，24日接受「千秋萬事」王淺秋專訪指出，賴清德總統持續神隱，他覺得「這真的是一個非常不負責任的國家領導者」，為什麼一直神隱？一直迴避問題？難道真的跟業者有任何的掛鉤、有任何不當的連結嗎？

蔣萬安指出，今天已經進入第四周、快一個月了，總統應該開一個記者會，清清楚楚把每一件事情好好的跟國人一個交代，今天口口聲聲說政府沒有蓋牌、沒有護航，但7月3日食藥署不願意公佈業者名單，這不是蓋牌是什麼是蓋牌？

蔣萬安表示，為什麼調查小組才剛進場，調查的結果都沒出來，要急著讓501個品項上架？原因查不清楚，根據法律，原因要消滅才可以上架，你急著上架，你就是在幫業者講話。這件事情，賴清德總統要不要出來面對？

他說，接下來食安法的修法要怎麼修、幾個方向是什麼？現在行政院的版本，根本沒有抓到重點，現在整個架構要業者自主管理，很顯然已經形同虛設，現行的通報機制，很明顯就被業者架空，到底要怎麼樣面對，未來如何避免類似事件再發生，這都不是你賴清德總統應該出來面對、好好說清楚的嗎？

蔣萬安說，但是民進黨政府把所有的時間跟精力拿來攻擊地方政府、完全的卸責、壓制在野監督的力量，而且甚至教訓人民，把有安全疑慮的油品急著上架，到底在急什麼？若認為安全無虞，可以上架，就全部送到賴清德總統官邸、送到行政院長官邸，「你照三餐吃」。

蔣萬安反問，如果不願意，那為什麼要讓老百姓吃？「為什麼台灣人的生命在你眼中就這麼不值錢？」上架讓老百姓吃，「難道我們就必須認命地吞下嗎？」這才是人們非常憤怒的事情。所以明天大家勇敢地站出來，也只有站出來，才能夠讓這個政府低頭、認錯、道歉、負起責任。

精華 FAQ

  • 他認為毒油風暴延燒近1個月，賴清德仍未親自說明，既未開記者會也未清楚交代處理進度，反而持續神隱，讓外界質疑政府是否在迴避問題。

  • 他質疑食藥署未及時公布業者名單，認為這是蓋牌；也批評調查結果未明就讓501個品項上架，還指責政府把重心放在攻擊地方、壓制監督。

  • 他認為現行行政院版本未抓到重點，通報與自主管理機制已失靈，呼籲應徹底修法；同時號召民眾725上凱道，逼政府低頭、認錯並負責。

賴清德 蔣萬安

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