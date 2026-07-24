卓榮泰缺席政院食安會議 蔣萬安轟：要你下台 不喝你的茶

台北市長蔣萬安談毒油案，表示「卓榮泰就是要下台，賴清德就是要道歉，這是人民最卑微要求」。 （記者余承翰／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔣萬安批卓榮泰缺席食安會議，還邀喝茶，要求下台。

蔣萬安批卓榮泰缺席食安會議，還邀喝茶，要求下台。 重點二： 他指控中央處理毒油慢、護航且蓋牌，質疑偏向業者。

他指控中央處理毒油慢、護航且蓋牌，質疑偏向業者。 重點三：蔣萬安號召725上凱道，強調要人民用行動逼政府負責。

毒油案持續延燒，台北市長蔣萬安 昨天接受TVBS「少康戰情室」專訪表示，日前參加行政院食安會議，院長卓榮泰 未親自主持，卻要留大家下來喝杯茶，「我是要你下台，不是要喝你一口茶」，這個政府荒謬到這個地步。

他提及，民進黨政府處理毒油態度最讓人民最憤怒、最不滿，賴清德 總統還說處理很快，但是到了第四周了，查明真相沒有？甚至到了22天才讓調查小組進去調查，「卓榮泰就是要下台，賴清德就是要道歉，這是人民最卑微要求」。

蔣萬安指出，如果人民725不站出來，就無法改變民進黨政府的傲慢、不作為；如果725不站出來，就無法改變現在持續掩蓋、急著重新上架作為；如果人民725不站出來，「就是默默承認，台灣人民就是爛命一條」。

他提到，日期參加行政院食安會議，由政務委員陳時中主持，但他非常失望訝異，行政院修食安法如此倉促草率，各部會意見都不一樣，「六都首長去現場還陪著你文字修正」。

他也說，大家希望實驗室知悉發現超標要即刻通報，但衛福部食藥署提出修法版本內容，罰則卻是實驗室發現超標，還可以「限期改善」，到底是站在人民立場還是業者立場？是走過場、走形式，還是為了避免725上凱道而淡化？

蔣萬安說，院長卓榮泰未親自主持，卻要留大家下來喝杯茶，「我是要你下台，不是要喝你一口茶」，這個政府荒謬到這個地步。他也不解，為什麼中央政府這次調查慢慢吞吞、護航，實在無法理解，中間到底有何「貓膩」？不敢調查清楚，卻急著上架？

「民進黨臉皮比城牆還厚」蔣萬安說，黨公職發言莫名其妙，還可以說多喝水就可排掉、不要吃就好了、民眾上街頭都是無知，都讓人看不下去，對比2014年砲轟中央，民進黨政府黨公職這次卻鴉雀無聲，像是新北市蘇巧慧、台中何欣純、高雄賴瑞隆等要爭取地方父母官的參選人，有質疑過中央政府嗎？卻把責任往人民身上推。

蔣萬安提到當年2014年黑心油風暴，當時民進黨是用什麼樣的標準檢視中央政府？他列舉，當時賴清德要求開「國是會議，還要求當時的「總統道歉、院長下台」，但現在，賴清德總統開了國是會議沒有？還有當時的立委陳其邁也說，如果讓行政院長當食安會議主席就是台灣之恥；立委蔡其昌也說，當時處理食安事件，離譜到人神共憤。

蔣萬安痛批，他只是用當年民進黨政治人物的原話還給民進黨。尤其民進黨已經執政10年，現在卻還將食安責任推給地方政府，這是讓人民最無法接受，所以他才號召725上凱道，因為人民給民進黨機會執政10年，到現在民進黨卻還在推卸責任。

令蔣萬安更氣憤的是，當地方政府第一時間掌握業者名單、公開透明，大家如果還記得，7月2日時，食藥署卻說第二層業者不公布，蔣說，他當時就堅決反對，甚至卓榮泰院長還批地方「你為什麼要搶快？」這不就證明中央政府蓋牌？

蔣痛斥，這些過程都是客觀事實、且歷歷在目，不過到現在，賴清德總統、院長卓榮泰卻是到現在還在說沒有蓋牌、沒有掩護，「這難道不是公然說謊？」

針對國民黨號召民眾明天上凱道反毒油，總統府秘書長潘孟安昨對遊行表示尊重，民進黨秘書長徐國勇則批國民黨是「假食安、真造勢」。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，在野黨抓住食安事件，擴大成政治攻防，「如果上街頭喊一喊就能把關食安，那就不用立法院了」。潘孟安說，集會遊行是社會人民的權利，不管中央或地方都要謙卑以對；基於這次教訓，未來中央與地方如何補強食安網絡，才是全民關注的。