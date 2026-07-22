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2026大選點名4艱困選區 鄭麗文：沒有一個選區會放棄

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨22日徵召六名縣市長拚連任，南投縣長許淑華（左起）、苗栗縣長鍾東錦、桃園市...
國民黨22日徵召六名縣市長拚連任，南投縣長許淑華（左起）、苗栗縣長鍾東錦、桃園市長張善政、黨主席鄭麗文、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、連江縣長王忠銘一同高喊「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）

國民黨2026年縣市長選舉提名底定。國民黨主席鄭麗文今受訪時盤點，有4縣市是艱困選區，其中嘉義市、彰化縣明顯艱困，新竹縣和宜蘭縣則是危險但審慎樂觀。她強調，沒有任何一個選區會放棄，將全力以赴。

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，除了嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣長年由民進黨執政，屬艱困選區之外，在國民黨執政縣市中的艱困選區，包括嘉義市與彰化縣。嘉義市綠大於藍，現任市長黃敏惠特殊個人的政治能量，有東方不敗的戰績，要交棒時就比較危險。彰化縣方面，因提名過程有很多風波，目前為止選情還需加強，也在努力整合團結中。

鄭麗文也點名，新竹縣與宜蘭縣是外界認為選情比較有狀況的，竹北市長的提名將牽動新竹縣長選舉，國民黨會特別小心，也很願意與民眾黨共同溝通協調，希望藍白團結，務必以勝選作為第一考量。她也感謝新竹縣長楊文科、議長、前縣長邱鏡淳等，竹縣整合是相當順利在逐步推動，整體選情審慎樂觀。

至於宜蘭縣，鄭麗文說，民進黨在地方不斷放話、見縫插針，即便議長張勝德早已表明支持黨籍參選人吳宗憲，地方還是有人放話想挑撥；宜蘭也是傳統綠大於藍的新潮流地盤，賴清德總統更直接欽點林國漳參選，國民黨挑戰會比較大。

鄭麗文表示，國民黨絕對沒有一個選區會放棄或陪打，每一選區都會全力以赴，嘉義縣也是毫無保留，百分百全力動員和支持，希望能有重大進展跟突破，例如高雄、屏東。

精華 FAQ

  • 她認為國民黨在2026年有4個較需注意的選區，其中嘉義市、彰化縣屬明顯艱困，新竹縣與宜蘭縣則是危險但仍可審慎樂觀，整體會全力應戰。

  • 鄭麗文指出，除嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等綠營長期執政地區外，國民黨執政縣市中較艱困的是嘉義市與彰化縣，主要因地方結構與提名風波增加選戰難度。

  • 鄭麗文表示，新竹縣會特別注意竹北市長提名帶來的牽動，也願與民眾黨溝通協調；宜蘭縣雖受民進黨放話干擾，但國民黨仍會整合地方力量，力拚勝選。

民進黨 國民黨 鄭麗文

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