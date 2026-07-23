黑白集／斷網一國兩制 賴政府果真南北有別

2026城鎮韌性演習將在8月10日至13日登場，今年首度演練行動網路受阻情況，北部、中部將實施30分鐘的「行動通訊降速」。（記者黃仲裕／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評賴政府將城鎮韌性演習分區辦理，北中部斷網、南部東部不斷網，並認為其理由牽強、做法有如一國兩制。

賴政府將「萬安演習」和「民防演習」整合為「城鎮韌性演習」，8月起，分北中南東等區進行。其中，北部和中部的演習將進行「斷網」演練，南部及東部地區則無此措施。此舉引起各界熱議：為何「一國兩制」？

總統府的說明，有些令人費解。理由之一，中部北部人口占全台七成三，是手機使用密度最高地區，因此優先試行。理由之二，南部及花東外島因颱風地震等歷經斷纜斷網，基層已具「實質情境經驗」。兩項理由都顯得很牽強，其他地區手機密度不高，難道就不必測試斷網降速能力？

台灣政治版圖的「南綠北藍」現象意義為何，仍有待探索。近年民進黨 在中央長期執政，但賴政府卻碰到「朝小野大」困境，使得台灣的「南北之分」更明顯而敏感。這次斷網演習「一國兩制」，當然讓民眾大惑不解：為什麼國防演習不是全國一體適用，而是「分而治之」？說南部有「實境經驗」，也太會扯！

以南韓為例，他們的演習採取的是「戰術型模擬干擾」及「政府、軍方、電信業者的聯合兵推」模式，演練政府在北韓攻擊阻斷時如何切換備援，以維護國家的骨幹網路暢通。反觀賴政府，則是直接下令電信業者去限縮民眾的手機頻寬，而且只管制中北部地區；這到底在想什麼？

賴政府應該先把自己演練妥當，再來操練人民吧！（轉載自聯合報）