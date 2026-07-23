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縣市長選戰 藍徵召蔣萬安6人拚連任

記者鄭媁／台北23日電
國民黨22日徵召六名縣市長拚連任，南投縣長許淑華（左起）、苗栗縣長鍾東錦、桃園市...
國民黨22日徵召六名縣市長拚連任，南投縣長許淑華（左起）、苗栗縣長鍾東錦、桃園市長張善政、黨主席鄭麗文、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、連江縣長王忠銘一同高喊「凍蒜」。（記者許正宏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨中常會徵召蔣萬安等6位現任縣市長競選連任，鄭麗文強調藍營執政成績與藍白合作，並對新竹市可能的違紀參選表明黨紀立場。

國民黨年底九合一選戰提名底定。中常會昨通過徵召台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦和連江縣長王忠銘競選連任，黨主席鄭麗文喊出年底勝選全壘打，本周六全代會將為19位黨籍縣市參選人合體造勢。

鄭麗文昨在中常會為六位角逐連任的縣市長披掛彩帶。藍營「領頭羊」就位，全場共同喊出「凍蒜、勝利」。

鄭麗文重申，基於藍白合作，嘉義市全力支持民眾黨立委張啓楷；新竹市全力支持市長高虹安；嘉義縣則是在野力量大團結，國民黨支持無黨籍的吳品叡問鼎嘉義縣長。

提及蔣萬安，鄭麗文笑稱，和他一起擔任立委時期，幾乎每天都在作戰，「都要睡在一起，睡街頭、立法院、議場等」，她讚蔣萬安的市政執行力，同時暗酸民進黨因為派不出人，只好濫竽充數，「實在委屈蔣萬安要面對這樣的對手」；希望台北市在蔣萬安領導下，發揮龍頭作用，帶動北北基桃，繼續高票連任。

鄭麗文也讚張善政親民及歷練，以滿意度最高的閣揆，到桃園擔任市長，果然市府煥然一新；張善政用智慧、專業解決市民的需求，是桃園人的寶。

她並接續點名謝國樑、許淑華、鍾東錦及王忠銘，強調藍營首長的執政成績就是國民黨的金字招牌，且真金不怕火煉，執政成效非常優異傑出。

此外，針對清大兼任助理教授何志勇仍喊參選新竹市長到底，國民黨文傳會主委陳以信表示，國民黨以藍白現任優先原則支持高虹安拚連任，未來竹市若有違紀參選，依黨紀處理。

精華 FAQ

  • 中常會通過徵召台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦及連江縣長王忠銘競選連任，顯示年底選戰提名已大致底定。

  • 鄭麗文為6位首長披掛彩帶，喊出年底勝選全壘打，並稱藍營首長的執政成績是國民黨的金字招牌，強調真金不怕火煉，對連任選情相當樂觀。

  • 黨中央表示基於藍白合作，嘉義市支持民眾黨立委張啓楷，新竹市全力支持高虹安，嘉義縣則支持無黨籍吳品叡；若新竹市有人違紀參選，將依黨紀處理。

蔣萬安 張善政 鄭麗文

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