食安危機綠營滅火 賴總統出招請吃油炸肉圓
面對毒油風暴與在野黨施壓，賴清德以吃油炸肉圓展現食安決心，行政院也將提修法強化管理，同時反駁外界對中央反應與官員人事的質疑。
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面對毒油風暴與在野黨施壓，賴清德以吃油炸肉圓展現食安決心，行政院也將提修法強化管理，同時反駁外界對中央反應與官員人事的質疑。
在野黨號召民眾七二五上凱道，民進黨全力滅火。兼任民進黨主席的賴清德總統昨天出招，在民進黨中執會請民進黨公職享用油炸肉圓，象徵守護油品安全決心，強調食安問題沒有藍綠，司法單位已偵辦，沒有「蓋牌、護航」問題；行政院會今天將討論食安法修正草案，呼籲立法院朝野黨團秉持理性、科學的態度。
行政院會今天預計通過「食品安全衛生管理法」及相關子法修正草案，將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五方向為修法核心。
至於行政院前天修法會議，台中市長盧秀燕質疑衛福部、法務部意見未整合，修法粗糙。知情人士表示，政務委員陳時中在會中即指示衛福部，修法文字須依據地方建議調整。
賴總統昨指出，依據現行食安法，中央與地方政府都有明確法定權責，中央設定標準及擬訂食品安全相關法規與政策，建立食安衛生預警及稽核制度；地方負責轄區內食品安全管理的執行，包括平時主動進行現場查核、抽樣檢驗、下架，及發布預警，並依法採行必要管制措施。
賴總統說，中央食藥署在6月30日獲報後，隔天7月1日便邀請台中市政府一起去查廠，沒有誰快誰慢問題，食藥署第一時間也勒令中聯油停工，福壽、福懋油、泰山3家食品公司全面下架，也依法裁罰中聯油史上最高罰款1億720萬台幣。
此外，在野黨本周六號召民眾上凱道，傳出衛福部食藥署長姜至剛將在前一天的周五去職，但衛福部長石崇良昨說，並未要求姜去職。
民眾黨主席黃國昌昨爆料，姜至剛將在周五去職。立委王育敏詢問姜至剛，「今天是您最後一次至立法院備詢？」姜至剛說，「還有很多事情要好好處理」；石崇良也說，「沒聽說這消息，也未接到相關人事案」。
國民黨北市議員李明賢也爆料，負責督導食安的政委陳時中在毒油風暴期間應酬跑攤，凸顯政院掉以輕心，陳時中辦公室昨表示，吃飯用餐，沒有特別回應。
他以此象徵守護油品安全的決心，並強調食安問題沒有藍綠之分，中央已依法偵辦與處置，並非外界所指的蓋牌或護航，盼以具體行動回應民眾疑慮。 行政院預計修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理為核心，並搭配相關子法調整，希望讓食品安全監管更完整、反應更即時。 在野黨質疑中央反應慢、修法粗糙，並傳出食藥署長姜至剛將去職；綠營則回應中央與地方分工明確、第一時間就查廠與下架，並否認有要求姜去職。
精華 FAQ
他以此象徵守護油品安全的決心，並強調食安問題沒有藍綠之分，中央已依法偵辦與處置，並非外界所指的蓋牌或護航，盼以具體行動回應民眾疑慮。
行政院預計修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理為核心，並搭配相關子法調整，希望讓食品安全監管更完整、反應更即時。
在野黨質疑中央反應慢、修法粗糙，並傳出食藥署長姜至剛將去職；綠營則回應中央與地方分工明確、第一時間就查廠與下架，並否認有要求姜去職。
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