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食安危機綠營滅火 賴總統出招請吃油炸肉圓

台灣新聞組／台北23日電
中聯致癌油案延燒，兼任民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會請民進黨新任黨職們吃油...
中聯致癌油案延燒，兼任民進黨主席的賴清德總統在民進黨中執會請民進黨新任黨職們吃油炸肉圓，強調食安問題沒有藍綠。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

面對毒油風暴與在野黨施壓，賴清德以吃油炸肉圓展現食安決心，行政院也將提修法強化管理，同時反駁外界對中央反應與官員人事的質疑。

在野黨號召民眾七二五上凱道，民進黨全力滅火。兼任民進黨主席的賴清德總統昨天出招，在民進黨中執會請民進黨公職享用油炸肉圓，象徵守護油品安全決心，強調食安問題沒有藍綠，司法單位已偵辦，沒有「蓋牌、護航」問題；行政院會今天將討論食安法修正草案，呼籲立法院朝野黨團秉持理性、科學的態度。

行政院會今天預計通過「食品安全衛生管理法」及相關子法修正草案，將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理五方向為修法核心。

至於行政院前天修法會議，台中市長盧秀燕質疑衛福部、法務部意見未整合，修法粗糙。知情人士表示，政務委員陳時中在會中即指示衛福部，修法文字須依據地方建議調整。

賴總統昨指出，依據現行食安法，中央與地方政府都有明確法定權責，中央設定標準及擬訂食品安全相關法規與政策，建立食安衛生預警及稽核制度；地方負責轄區內食品安全管理的執行，包括平時主動進行現場查核、抽樣檢驗、下架，及發布預警，並依法採行必要管制措施。

賴總統說，中央食藥署在6月30日獲報後，隔天7月1日便邀請台中市政府一起去查廠，沒有誰快誰慢問題，食藥署第一時間也勒令中聯油停工，福壽、福懋油、泰山3家食品公司全面下架，也依法裁罰中聯油史上最高罰款1億720萬台幣。

此外，在野黨本周六號召民眾上凱道，傳出衛福部食藥署長姜至剛將在前一天的周五去職，但衛福部長石崇良昨說，並未要求姜去職。

民眾黨主席黃國昌昨爆料，姜至剛將在周五去職。立委王育敏詢問姜至剛，「今天是您最後一次至立法院備詢？」姜至剛說，「還有很多事情要好好處理」；石崇良也說，「沒聽說這消息，也未接到相關人事案」。

國民黨北市議員李明賢也爆料，負責督導食安的政委陳時中在毒油風暴期間應酬跑攤，凸顯政院掉以輕心，陳時中辦公室昨表示，吃飯用餐，沒有特別回應。

精華 FAQ

  • 他以此象徵守護油品安全的決心，並強調食安問題沒有藍綠之分，中央已依法偵辦與處置，並非外界所指的蓋牌或護航，盼以具體行動回應民眾疑慮。

  • 行政院預計修法將以強化源頭管理、製程管理、異常通報、品質管理及數位治理為核心，並搭配相關子法調整，希望讓食品安全監管更完整、反應更即時。

  • 在野黨質疑中央反應慢、修法粗糙，並傳出食藥署長姜至剛將去職；綠營則回應中央與地方分工明確、第一時間就查廠與下架，並否認有要求姜去職。

賴清德 民進黨 盧秀燕

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