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在野集結反毒油 蔣萬安邀韓國瑜七二五上凱道

台灣新聞組／台北23日電
台北市長蔣萬安（左）號召七二五上凱道反毒油，22日在臉書貼出與立法院長韓國瑜（右...
台北市長蔣萬安（左）號召七二五上凱道反毒油，22日在臉書貼出與立法院長韓國瑜（右）合照並寫上「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出」。（取材自蔣萬安臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

在野陣營為中聯毒油事件集結反擊，藍白首長與立委要求中央徹查、修法並暫緩問題油品上架，凸顯食安危機引發的政治攻防。

七二五上凱道反毒油，在野黨大集結。台北市長蔣萬安昨宣布已邀請立法院長韓國瑜參與，蔣也拜託韓將食安法修法排定為優先法案。國民黨主席鄭麗文說，賴清德總統已從「務實的台獨工作者」變成「誤食台毒工作者」，盼全台不分黨派為食安團結一次，撼動傲慢的民進黨。民眾黨主席黃國昌也號召支持者上街頭，不希望當天有任何政治標語、選舉口號。

鄭麗文昨身著「我是人，我反毒台」標語的白色Ｔ恤出席國民黨中常會，她說，致癌油事件後，民進黨不斷拖延卸責，甚至當作政治危機；地方縣市首長努力把關，中央不但沒支持，甚至還打壓、扯後腿，所以要靠人民勇敢站出來。國民黨除了要求政府立刻還給人民食安，賴總統應道歉、行政院長卓榮泰下台，回歸最基本的責任政治。

蔣萬安昨在臉書貼出與韓國瑜合照，表示「民以食為天，感謝韓國瑜院長為食安挺身而出。」他拜會韓說明中聯毒油案以來，各縣市政府提出的具體修法建議，非常感謝韓當場慨然允諾，「食安沒有妥協空間，我們一起為台灣的食安加油 」。

對於總統府希望各縣市公布稽查結果，北市是否公布？蔣萬安說，北市府不管是油品、整體食安衛生的稽查或開會次數，都清楚說明；反而是毒油案爆發至今，賴總統照他自己的標準和過去主張的立場，到底國安會議召開了沒有？總統府如果要發言，最基本不是應該要先回應民眾的問題嗎？

桃園市長張善政指出，十多年前台灣接連發生塑化劑、毒澱粉、黑心油等重大食安事件，當時他擔任政務委員，跨部會整合推動「食品雲」計畫，如今食品產業規模、供應鏈結構與風險傳播速度已不同，治理方式停留在原架構就很難因應現今挑戰。

新北市長侯友宜說，確保食安是中央與地方共同責任，食安法有不足之處應速調整，一定要修到位。

黃國昌說，台灣正處於「食不安、民難安」集體焦慮，民眾黨周六將前往凱道向無能的執政團隊發出怒吼，當天不是任何政黨的造勢場合，更不是政治動員，是一場捍衛食品安全的公民行動。

此外，衛福部前天公布中聯油脂原先19批預防性下架產品可重新上架，引發各縣市疑慮，藍綠縣市都主張，待食安確認無虞，才能上架。立法院社福及衛環委員會昨邀衛福部食安專報，國民黨團發動臨時提案，要求在未查明流向與真相前，問題油品不得重新上架；衛福部長石崇良說，所放行油品及下游產品均經科學評估，這些產品是安全的。

委員會召委盧縣一昨詢問是否先處理臨時提案，朝野看法不一，場面一度火爆，委員會最終表決通過該臨時提案。

北市府發言人李政軒轉述，市長蔣萬安呼籲中央懸崖勒馬，沒有真相就不能上架。李政軒說，中聯毒油案爆發至今邁入第4周，中央周一才成立調查小組，石崇良已明確告訴大家，那一批黃豆的熱損率被放寬10倍，結果在調查小組成立的第2天，連案情都還未釐清，就要趕著以新聞稿宣布重新上架，只會讓民眾更有疑慮，二次重創對食安的信心。

南投縣長許淑華說，中央當初基於食安風險，要求相關油品預防性下架，如今部分產品檢驗合格，依法恢復販售或許沒有問題，但民眾仍有疑慮，即使這一波油品恢復上架，消費者恐怕也不敢購買。

台中市副市長鄭照新對19批油品重新上架的時機感到疑惑。他說，在同一天的上午，中央到中聯查廠，並沒有通知台中市政府，查廠完後同一天下午，馬上就宣布19批油品可以上架，為什麼這麼急？

精華 FAQ

  • 活動主軸是反對毒油、捍衛食安，要求中央在真相未明前不要讓問題油品重新上架，同時推動食安法修法，避免食安風險再度擴大。

  • 他們認為中央處理毒油案過慢，還在真相未釐清前急著宣布產品可上架，讓民眾更不安；同時批評中央未有效支持地方把關，甚至有卸責之嫌。

  • 委員會在朝野一度激烈交鋒後，表決通過國民黨團臨時提案，要求在未查明流向與真相前，相關問題油品不得重新上架。

韓國瑜 蔣萬安 鄭麗文

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