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挺翁曉玲提案凍結卓榮泰薪水 鄭麗文：天經地義 剛好而已

記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪。(中廣新聞網提供)
國民黨主席鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪。(中廣新聞網提供)

國民黨立委翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰4個月份薪水，解凍條件包括依法編列預算、副署法律、提人事案。國民黨主席鄭麗文今(23)天表示，一個公然違反憲法、公然藐視國會的行政院長，早就應該下台了，「國會議員凍結你的預算，剛剛好而已」。

鄭麗文上午接受「千秋萬事」廣播專訪指出，黨中央都非常支持和尊重國民黨立委與立院黨團所做的決定。她相信翁曉玲會做這樣的舉動，是國會權力已被民進黨剝奪。第一年要國會改革就被民進黨全面阻擋，一天到晚羞辱國會，要求行政部門提供所有資料都蓋牌，在毫無訊息的情況下，國會怎麼監督、又如何開空頭支票給民進黨政府？

鄭麗文說，立法院三讀通過的很多重大法案，包括改善軍公教待遇、改善職業軍人待遇，都被民進黨悍然拒絕、不負責任。這兩年來，卓榮泰詆毀羞辱國會的事情還少嗎？違背憲法、背離他作為行政院長該有的職責，這種荒腔走板的行徑、違憲的言行，早就應該下台了。

鄭麗文說，再加上有很多御用學者、媒體，一路護航，幫民進黨、幫賴清德總統、幫卓榮泰散發錯誤的言論，造謠誤導，台灣的民主每一天都在被他們踐踏，所以，國會議員透過預算來監督行政部門、要求行政部門做他們該做的事情，是天經地義、剛剛好而已。

此外，資本額1900萬(台幣，下同)的室內裝修公司「福麥國際」，去年以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購案引發爭議。由於福麥無法獲得輸出許可，國防部7月已解約並開罰。傳出是因國民黨立委馬文君去年公開爆料原料來源地為印度，形同向北京透露施壓對象，印度才以「地緣政治理由」拒絕核發出口許可。

鄭麗文表示，為何連這種東西都要交由來路不明的管道去做交易？當東西出問題的時候，國會不能監督、不能揭露，所以當民進黨用扣紅帽子想脫罪，就知道他們心虛了、馬文君踩到痛點了。國會議員只要抓到任何民進黨貪贓枉法的事情，以後就說是因為被中共知道了、所以不能做了，如果是這樣，立法院可以關門了。

鄭麗文批評，民進黨可以騙支持者，但不要汙辱股廣大台灣人民的智商，以為這種說辭可以矇混過去嗎？一天到晚圖利綠油油、吃相難看，「全台灣誰不知道啊，你以為只有國會議員馬文君知道而已嗎？笑死人。」

精華 FAQ

  • 鄭麗文表示非常支持，認為國會議員透過預算監督行政部門是天經地義，尤其面對一個公然違反憲法、藐視國會的行政院長，凍結薪水只是「剛剛好而已」。

  • 她指卓榮泰違背憲法、背離行政院長職責，還多次詆毀、羞辱國會，對立法院通過的法案也不負責任，因此早就應該下台，不該再繼續掌權。

  • 她認為問題在於採購過程與管道不明，當出事時國會本來就應監督揭露；民進黨若動輒把爆料者扣紅帽子，只是在心虛脫罪，無法掩蓋爭議。

鄭麗文 卓榮泰 國民黨

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