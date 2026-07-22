毒油案 盧秀燕批食安法修法粗糙 陳其邁也怨搞死地方
中聯致癌油事件，藍營七二五將上凱道抗爭。台中市長盧秀燕昨天上午先召集17縣市線上國是會議，行政院下午急邀六都首長與相關部會共議食安法修法，由政務委員陳時中主持，盧秀燕、台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁均親自出席，但行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良均缺席。針對政院版食安法修法，盧秀燕批，「修法不應這麼粗糙」，建議中央先整合好版本。
討論卡關 首長會淪幕僚會
本報系聯合報報導，據轉述，行政院會中採逐條方式討論政院版食安法，但讓大家錯愕的是內閣各部會事先並未溝通。
有首長嘆，政院修法感覺急就章。據轉述，會中爭議最大的是修法草案第七條，涉及食品業者提出安全監測計畫，交地方政府審查，但條文把核定、備查兩種不同的概念都寫進去。
據了解，會議光討論第七條就卡了約兩小時，衛福部版本不僅連法務部法規會等單位都沒共識，很多討論只是初期幕僚作業。
盧：別把監測責任推地方
盧秀燕指出，所有縣市長進去以後才發現，衛福部臨時端出的很多東西，不要說地方政府，連其他部會都不知道，例如法務部也提出很多疑問。
盧秀燕質疑，顯然整個內閣各部會之間，對這個端出來的東西都沒有完全看過，也沒有相關的審查跟整合「修法不應該這麼粗糙」，不該把安全監測責任推給地方。蔣萬安也說，政院版還有很多需要修正。
連陳其邁也在會議中抱怨，這次毒油案，中央「根本是舞死（台語，意指搞死）地方」。
據了解，行政院提出的修法重點都放在加強業者責任，卻避談中央政府應加強的權責部分，也沒有針對地方首長提出的修法建議，如蔣萬安提出的跨縣市食安平台、檢驗量能等，都被刻意忽略。
卓突襲邀茶敘 盧蔣不奉陪
不過，其中最令與會首長錯愕的是，開會中陳時中突然宣布休息，晚間6時後卓揆擬邀六都首長茶敘，讓藍營首長有「被突襲」感覺，盧、蔣都婉拒參加，陳其邁則繼續留下與卓揆討論。
她指出衛福部臨時端出的修法內容，連地方政府與其他部會都未充分看過，內閣內部也缺乏整合與審查，因此認為不該在版本未成熟前就急著推動。 爭議最大的是第7條，內容涉及食品業者提出安全監測計畫後交地方審查，但條文明寫核定與備查兩種概念，讓各方對執行權責與法律效果都難以一致。 陳其邁也不滿中央處理毒油案時，將許多實務壓力推給地方，形容是把地方「舞死」，並認為修法重點應同時檢討中央應負的權責與支援。
精華 FAQ
她指出衛福部臨時端出的修法內容，連地方政府與其他部會都未充分看過，內閣內部也缺乏整合與審查，因此認為不該在版本未成熟前就急著推動。
爭議最大的是第7條，內容涉及食品業者提出安全監測計畫後交地方審查，但條文明寫核定與備查兩種概念，讓各方對執行權責與法律效果都難以一致。
陳其邁也不滿中央處理毒油案時，將許多實務壓力推給地方，形容是把地方「舞死」，並認為修法重點應同時檢討中央應負的權責與支援。
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