毒油案 盧秀燕批食安法修法粗糙 陳其邁也怨搞死地方

行政院21日急邀六都首長共商食安法修法，台中市長盧秀燕（左）和台北市長蔣萬安（右）親自出席，呼籲中央趕快結束這場食安風暴。盧也質疑，衛福部拿出的修法內容連各部會都沒看過，「修法不應這麼粗糙」。（記者邱德祥／攝影）

中聯致癌油事件，藍營七二五將上凱道抗爭。台中市長盧秀燕 昨天上午先召集17縣市線上國是會議，行政院下午急邀六都首長與相關部會共議食安法修法，由政務委員陳時中主持，盧秀燕、台北市長蔣萬安 、高雄市長陳其邁 均親自出席，但行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良均缺席。針對政院版食安法修法，盧秀燕批，「修法不應這麼粗糙」，建議中央先整合好版本。

討論卡關 首長會淪幕僚會

本報系聯合報報導，據轉述，行政院會中採逐條方式討論政院版食安法，但讓大家錯愕的是內閣各部會事先並未溝通。

有首長嘆，政院修法感覺急就章。據轉述，會中爭議最大的是修法草案第七條，涉及食品業者提出安全監測計畫，交地方政府審查，但條文把核定、備查兩種不同的概念都寫進去。

據了解，會議光討論第七條就卡了約兩小時，衛福部版本不僅連法務部法規會等單位都沒共識，很多討論只是初期幕僚作業。

盧：別把監測責任推地方

盧秀燕指出，所有縣市長進去以後才發現，衛福部臨時端出的很多東西，不要說地方政府，連其他部會都不知道，例如法務部也提出很多疑問。

盧秀燕質疑，顯然整個內閣各部會之間，對這個端出來的東西都沒有完全看過，也沒有相關的審查跟整合「修法不應該這麼粗糙」，不該把安全監測責任推給地方。蔣萬安也說，政院版還有很多需要修正。

連陳其邁也在會議中抱怨，這次毒油案，中央「根本是舞死（台語，意指搞死）地方」。

據了解，行政院提出的修法重點都放在加強業者責任，卻避談中央政府應加強的權責部分，也沒有針對地方首長提出的修法建議，如蔣萬安提出的跨縣市食安平台、檢驗量能等，都被刻意忽略。

卓突襲邀茶敘 盧蔣不奉陪

不過，其中最令與會首長錯愕的是，開會中陳時中突然宣布休息，晚間6時後卓揆擬邀六都首長茶敘，讓藍營首長有「被突襲」感覺，盧、蔣都婉拒參加，陳其邁則繼續留下與卓揆討論。

行政院21日舉行食安法修法審查會議，由政委陳時中（左）主持，高雄市長陳其邁（右）特別北上開會。（記者林伯東／攝影）