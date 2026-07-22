17非綠縣市首長拋10共識 籲賴清德召開食安國是會議
台中市長盧秀燕昨召集線上國是會議，「反毒油」非綠縣市全體總動員，包括17縣市國民黨、無黨籍首長或代表與會，綠營五縣市全缺席。盧秀燕表示，食安風暴迄今仍不清楚原因，多縣市主張中央應負起責任，呼籲賴清德總統召開食安國是會議。
本報系聯合報報導，線上會議歷時約1小時15分鐘，盧秀燕表示，昨線上國是會議有十點共識，包括未來再發生這類風暴，中央應第一時間成立應變中心，比照天然災害掌握，並發布決策。其次應修正食安法，採取全揭露、全下架，只要有害就全下架，避免大家吃下肚。
由盧秀燕主持的線上國是會議，被視為「反毒油」非綠縣市全體總動員，包括台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘等九縣市首長親自上線。
此外，食藥署昨宣布19批預防性下架油品可重新上架販售。藍綠縣市首長昨同聲反對，台北市長蔣萬安強調「沒有真相，沒有上架。」盧秀燕說「非常疑慮」，真相還未明，中央為什麼一再急著要重新上架？高雄市長陳其邁也表態，在事情真相釐清後、確保食品安全無虞，才會准許重新上架。
蔣萬安批評，中央政府「又來了」，第一時間蓋牌，不公布下游業者的名單，接著又選擇性下架毒油，現在還沒有任何真相、調查小組才剛成立、昨天才第一次進廠調查，都還沒釐清為什麼會發生毒油超標就趕著要上架，到底在急什麼？
會議聚焦毒油食安風暴後續處置，盧秀燕與多位非綠縣市首長希望中央正視問題、承擔責任，並要求賴清德召開食安國是會議，建立更完整的應變機制。 核心主張包括中央在食安風暴發生時應第一時間成立應變中心，並比照天然災害方式掌握與發布決策，同時修正食安法，採取全揭露、全下架原則。 因為目前事件真相尚未釐清，調查才剛開始，部分首長認為中央不該在沒有完整調查前急著讓油品恢復販售，應先確認安全無虞，再決定是否上架。
精華 FAQ
會議聚焦毒油食安風暴後續處置，盧秀燕與多位非綠縣市首長希望中央正視問題、承擔責任，並要求賴清德召開食安國是會議，建立更完整的應變機制。
核心主張包括中央在食安風暴發生時應第一時間成立應變中心，並比照天然災害方式掌握與發布決策，同時修正食安法，採取全揭露、全下架原則。
因為目前事件真相尚未釐清，調查才剛開始，部分首長認為中央不該在沒有完整調查前急著讓油品恢復販售，應先確認安全無虞，再決定是否上架。
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