年底地方選舉奧步？斷網演練專挑在野執政縣市遭質疑

配合城鎮韌性演習，NCC今年首度規畫「斷網」科目，14縣市將輪替實施行動斷網措施。（記者鄭超文／攝影）

今年城鎮韌性演習首度納入斷網演練，總統府發言人郭雅慧昨天表示，不是斷網，而是降速演習，針對大規模網路攻擊或突發天災，讓民眾有充分準備，其他民主國家也有這種通訊受阻的模擬演練。但選定14縣市執行「行動網路降速」演習，與在野執政版圖高度重合，遭質疑是針對年底地方選舉的「奧步（台語，意指不正當手段）」。

本報系聯合報報導，郭雅慧指出，此次演練是採取網路降速方式，模擬天然災害、大規模網路攻擊等情境，演練將測試當行動通訊受到影響時，能否順利切換至固網、Wi-Fi及其他備援通訊方式，讓政府各部門及民眾熟悉應變流程，強化跨機關協調能力。

郭雅慧說，通訊演習不是台灣首創，日本、南韓、新加坡，以及歐盟等民主國家，都有針對斷電、網路攻擊等通訊受阻做演練模擬，這是民主國家提升韌性的普遍做法。

針對只有北部及中部納入手機斷網演習，郭雅慧表示，考慮手機的使用以及人口密度，中部及北部人口占七成三，手機的使用密度也最高，而且之前南部及離島因海底斷網及颱風災害而發生過通訊受阻的情形，已經發生過實際情境。她表示，這次是優先北部及中部，接下來還是會推廣全國，其他縣市也會納入演練範圍，循序漸進提升全國通訊韌性。

經濟部官員表示，演習期間手機只剩下打電話及簡訊收發功能，其餘包括商業行政資訊、工商憑證與行動工商憑證及查詢等線上服務及國營事業機構官網、App、商城、加油站行動支付，例如中油pay、台塑pay等可能因網路環境調整而造成影響，請民眾多加運用固定網路、室內Wi-Fi。

另據台北中國時報報導，中華戰略學會資深研究員張競昨表示，行動網路降速直接涉及社會運作的應變演練，必須循序漸進，包括召集公私部門機構與業者先研討，並評估演練狀況與成效，才能供後續檢討與缺失改進，但目前看來，國防部、國家通訊傳播委員會是否有完善演練先期準備，令人質疑。

軍事外交學者陳亦帆也說，降速演習的主責單位到底是NCC還是國防部，民眾都搞不清楚，各部會權責踢皮球、橫向聯繫不順暢，且降速將影響導航、行動支付等日常生活，可能連救護車、消防車緊急出勤都搞不清方向，民眾購物也難使用行動支付，甚至網路交易也可能收不到OTP（一次性密碼）而遭詐騙，若未能如計畫時間恢復網路通訊，誰能保障民眾權益？

陳亦帆質疑，賴政府指國外都有斷網演練先例，但如戰爭中的烏克蘭都努力以星鏈維持網路通訊，此次演習能有類似安排嗎？而民主國家斷網演習都在政府機構、銀行、電網能源基礎設施進行壓力測試，以不擾民為最高原則，且光靠30分鐘根本無法向國際展現台灣戰時韌性，令人質疑演習的必要性。