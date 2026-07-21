我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

曾說行政院長為最後公職 陳建仁：中研院長是學術研究領域

記者陳宛茜／台北21日電
陳建仁20日首度以中研院院長院長身份赴立法院教育及文化委員會報告，並備答詢。(記...
陳建仁20日首度以中研院院長院長身份赴立法院教育及文化委員會報告，並備答詢。(記者許正宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳建仁面對外界質疑前後說法不一，強調接任中研院長屬學術服務，並回應黨籍、中立性與AI政策規畫等問題。

中研院院長陳建仁曾公開表示，行政院長將是他人生最後一個政務人員公職，卻又接任中研院院長，引發了外界對其誠信與說法前後矛盾的質疑。陳建仁表示，行政院長和副總統是公共服務，中研院是學術機構，擔任中研院院長是「回到我學術研究的領域」。他也透露，中研院規畫在年底推出AI政策白皮書。

昨天陳建仁赴立院進行擔任中研院長後首次業務報告，立委羅廷瑋、葛如鈞等人提出質疑。陳建仁說，他本身就是中研院特聘研究員、當院長還是從事學術研究、只是加上學術行政，「我的所有目標都著眼在學術發展」。

立委柯志恩則詢問，陳建仁還具有民進黨黨員身分？如何維持超然獨立？陳建仁坦承自己還有民進黨黨員身分，他擔任任何角色都會嚴守分際與作為，努力保持學術中立。立委葉元之問，當了院長還會不會輔選？陳建仁表示，行政中立法對此規定相當清楚，該遵守行政中立的一定會行政中立。

中研院院長一任五年，可連任一次。陳建仁今年75歲，被問到是否會再多做一任？陳建仁回應這是「假設性問題」、現在討論沒多大意義。他表示現在的規畫是做到80歲，坦言要不要當院長「我其實也掙扎了一段時間」。

立委也關注中研院的AI計畫。陳建仁指出，中研院兩年前設立「AI推動辦公室」，下設「AI合作社」與AI風險研究小組等編組。AI風險研究小組邀集院內外跨領域學者專家，研議特定AI風險議題，如「生成式AI風險及其管理機制」、「AI的立法規範」等，聚焦於技術風險防護、權益保障、倫理框架以及負責任的科研行為。他表示，中研院規畫在年底推出AI政策白皮書。

精華 FAQ

  • 因他曾公開表示行政院長會是人生最後一個政務公職，後來卻接任中研院院長，因此引發外界對誠信與說法一致性的質疑。

  • 他表示行政院長與副總統屬公共服務，而中研院是學術機構，自己本身也是中研院特聘研究員，擔任院長等於回到學術研究領域。

  • 陳建仁指出，中研院已設AI推動辦公室及相關研究小組，聚焦生成式AI風險、立法規範與倫理框架，並規畫在年底推出AI政策白皮書。

陳建仁

上一則

助陸發展半導體 台積前副理竊21件關鍵機密 遭求刑7年

下一則

炸藥採購案 當初藍委質疑遭顧立雄回嗆 王鴻薇：要不要道歉？

延伸閱讀

中研院19名新院士 11位是女性史上最多 清大物理神人班有3院士

中研院19名新院士 11位是女性史上最多 清大物理神人班有3院士
中研院院士缺額高達一半 台灣陷人才斷層

中研院院士缺額高達一半 台灣陷人才斷層
AI搶飯碗 留美院士示警：最慢15年翻譯面臨生計問題

AI搶飯碗 留美院士示警：最慢15年翻譯面臨生計問題
最狂神人班 清大物理同班同學「3人中研院院士」 跨3大領域寫新歷史

最狂神人班 清大物理同班同學「3人中研院院士」 跨3大領域寫新歷史

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。(圖／截自林姓教授個人網頁)

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

2026-07-14 09:13
高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元台幣。高雄家事法院判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。（本報資料照片）

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

2026-07-14 02:23
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶