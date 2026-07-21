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新聞眼／毒油案延燒21天 賴政府拿暴力交代真相？

聯合新聞網「重磅快評」
總統府秘書長潘孟安（右）19日出席公開活動時，因不願回應毒油食安風暴，疑似用手肘...
總統府秘書長潘孟安（右）19日出席公開活動時，因不願回應毒油食安風暴，疑似用手肘大力推開並撥開第一線採訪女記者麥克風，引發議論，事後他出席民進黨全代會，對上前堵麥的記者說「不要在這邊跟我炒新聞」。（記者鄭超文／攝影）

中聯致癌毒油事件爆發三周，人民每天看著下架食品數字跳升，政府仍拿不出真相。面對民憤即將延燒街頭，黨發言人暴走「又沒逼你吃」、綠議員罵在野上街「如喪考妣」，一人之下的總統府秘書長潘孟安也忍不住，「不是故意」地公然肘擊採訪記者。難道暴力凌駕公權力的時代要來了？

卓內閣處理中聯案蓋牌失敗，隨即將攻防重點轉向卸責地方政府，大內宣中央廚房集中火力追究台中市、台北市府過去幾年抽查製油廠次數。以假數據和高雄對比，痛批號召上街的盧蔣二位市長把關不力。刺眼的是，賴總統和中聯董事長躲得老遠，冷看政治口水掩沒致癌油真相。

2014年民進黨對頂新案追究混油來源鍥而不捨，執政碰上中聯案，卻對一級致癌毒物來源絕口不提。綠營上下不追毒，卻費心計算近年台中市對中聯查廠數，卓榮泰還揚言要以地方政府入廠查驗作為究責依據。綠營把焦點從溯源轉移到翻查歷史資料，這不是蓋牌，什麼是蓋牌？

關於苯駢芘來源，食藥署長姜至剛第一時間以文獻與專家意見為據，將戰犯指向原料巴西黃豆。檢調展開調查後，衛福部長石崇良明確指出，中聯不排除有檢體遭調換或資料造假可能。原料和製程都有問題，但卓內閣輕輕推給司法調查，此後隻字不提。諷刺的是，檢調出手後，宜蘭還出現批號之外的幽靈油。司法有積極揭發真相嗎？

大內宣不僅將風向帶往地方政府，還將業者責任推給中聯三股東之中的泰山、福懋，刻意淡化上達天聽的福壽公司。綠媒稱中聯總經理是泰山人馬，而泰山被前香港黑幫朱國榮掌握。但中聯董事長蔡清松來自福壽，去年接任前是中聯總經理，根據他的演講內容，他長期主導黃豆採購，自稱關係直達總統。為什麼他不能像頂新製油老董魏應充一樣，出面道歉向社會交代？

民進黨執政很特別，來自巴西的臭蛋、黃豆食安事件都內幕重重，政府對採購過程都以「商業機密」協助蓋牌。根據蔡清松說法，中聯一個月進口6萬噸黃豆，粗估4到6月可產超過3萬噸沙拉油；但衛福部稱核對中聯出貨問題油是2.7萬噸。網友質疑有「不知去向」的油，賴政府寧可蓋牌也不釐清嗎？連致癌油調查都不溯源，卓榮泰大談修法未來加強食安溯源，豈不是把人民當白痴糊弄？

頂新案被司法調查時，江內閣將頂新從何處、進口多少劣油，向社會公布，資訊透明以安民心，並未將案情「藏」在司法黑箱裡。賴總統做不到「馬英九標準」，竟縱容青鳥網暴、潘孟安「鐵肘」對付追問真相的人。還好意思自誇「視民如親」？

精華 FAQ

  • 文章主要批評賴政府處理中聯致癌毒油事件不力，認為事件延燒21天仍未釐清污染來源與流向，卻把攻防重點轉向地方政府與政治卸責。

  • 文中認為政府對毒油來源、採購過程與問題油去向都避而不談，還以商業機密或司法調查帶過，並把焦點從溯源改成翻查地方查廠紀錄。

  • 文章指稱綠營發言人與議員言詞失當，總統府秘書長潘孟安還對採訪記者出現肘擊動作，作者因此批評執政者疑似以暴力與網路攻勢壓制追問真相的人。

民進黨 卓榮泰

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