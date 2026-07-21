賴喊「愛民如親、打造好生活」 藍諷：反話大會

總統兼民進黨主席賴清德（左）在全代會提出「愛民如親」等原則，遭藍營批評在說反話。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨 主席賴清德 前天在全代會提出「新世代扛起新時代」、「打造台灣好生活」及「愛民如親」三大原則。國民黨 文傳會主委陳以信昨天批評，整場演說根本就是「反話大會」，把執政失敗包裝成政治口號，把人民痛苦美化成施政成果。民進黨則反批國民黨只會不斷操作仇恨、拿食安議題做選舉動員。

陳以信表示，賴清德總統說要「新世代扛起新時代」，但民進黨創造的新時代，卻是毀憲亂政、司法雙標、朝野惡鬥、台海戰雲密布的危機時代。人民每天看到的是政治清算、社會撕裂、兩岸兵凶戰危，民進黨帶給台灣的不是希望，而是焦慮；不是和平，而是危機。

陳以信指出，賴清德說要「打造台灣好生活」，但民進黨帶給人民的，卻是食安風暴接二連三、通膨居高不下、物價飛漲、房價失控、青年看不到未來的辛苦生活。這次致癌油事件，政府食安防線全面潰堤，人民都在問「今天到底還有什麼東西不能吃？」賴政府卻忙著政治攻防、替自己卸責，完全沒把人民健康放心上。

陳以信批評，民進黨嘴巴喊愛人民，心裡卻把人民當敵人，已經背棄當初的創黨精神；民進黨政府「逼我吃毒油、逼我上街頭」，人民已經忍無可忍，周六請所有關心食安、關心台灣未來的民眾勇敢站出來，向傲慢失能的民進黨政府發出怒吼，更要在年底的選舉，用選票下架傲慢、失能、失德的民進黨。

民進黨發言人吳崢回應指出，身為執政黨，民進黨負責任提出政策願景，是向人民的承諾，也是努力的目標，反觀國民黨只會不斷操作仇恨、拿食安議題做選舉動員，人民眼睛是雪亮，也自有公評。