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「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

黑白集／被爆曾當國民黨線民 王定宇轉型成功？

黑白集
民進黨立委王定宇。（本報資料照片）
民進黨立委王定宇。（本報資料照片）

根據一份解密的政治檔案，揭露綠委王定宇在大學時代是「威權政府」所吸收並領取固定津貼的學生「線民」。且因其表現備受肯定，津貼還從每月台幣3000元一路漲到8000元。對照王定宇今日之言行，和民進黨疾呼的「轉型正義」，令人愕然。

2008年，王定宇率眾在台南孔廟襲擊大陸海協會副會長張銘清，即一戰成名，至今他仍是民進黨激進派人物。儘管他極力否認自己是校園線民，但相關揭密文件共提及其姓名17次，校系與籍貫俱在，當年化名「同德」，提交上百件「學運」與「激進社團」情資的抓耙仔，就叫王定宇。解嚴40年，綠營執政又那麼久了，誰會故意栽贓他？

王定宇並非綠營唯一「校園線民」。除先前被揭發的綠委黃國書，台南市長黃偉哲也出現在名單中。或許表現不夠出色，黃偉哲的津貼只有王定宇的半數。綠營中，還有多少王定宇們？

民進黨高擎民主正義大旗，賺取了不少選票。如今人們方知，原來這些綠營人士「兩邊賺」。早年國民黨執政，他們是「威權幫凶」；民進黨得勢後，又當起「民主先驅」。不變的是，永遠站在權力一方。

對王定宇被曝光，綠營人士辯稱「該譴責的是威權政府，不是身不由己的個人」。這麼說，民進黨的轉型正義並不是在追求正義，而是問「有無加入綠營」罷了。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 內文指稱王定宇在大學時期曾被威權政府吸收，成為校園線民，長期提供學運與激進社團情資，並領取固定津貼。作者以此質疑他今日的民主形象與過往經歷不一致。

  • 文章稱檔案多次提及王定宇姓名，並載明其校系與籍貫，還指出他化名「同德」，提交上百件情資，因表現受肯定，津貼也從每月3000元提高到8000元。

  • 作者認為，若綠營人士過去曾替威權服務、後來又以民主先驅自居，就像是永遠站在權力一方，並質疑民進黨的轉型正義是否只是看有沒有加入綠營。

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