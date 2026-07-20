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沈伯洋將訪美：把台北問題帶出去 把世界答案帶回來

記者李柏澔／台北即時報導
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沈伯洋今將赴美進行為期8天的訪問。(記者李柏澔／攝影)
沈伯洋今將赴美進行為期8天的訪問。(記者李柏澔／攝影)

民進黨台北市長參選人沈伯洋今將赴美進行8天訪問，也將與海外僑胞餐會座談。沈伯洋今受訪表示，這次訪美將把台北的問題帶出去，並把世界的答案帶回來。另針對國民黨議員秦慧珠與沈伯洋競總副主委王世堅對賭100萬一事，「市政不是賭局」。

環境部今於台北科技大學舉辦第4場「國土綠蔭氣候調適計畫暨推動木質資源循環說明會」。沈伯洋今於訪美前特地參加本場活動，會前受訪表示，這次的訪美行程，會專注在把台北問題帶出去，例如今天討論的都市林，以及交通零死亡、環境衛生等議題，並把世界的答案帶回來。

沈伯洋表示，晚上也會和海外後援會交流，其中最想交流的就是台灣產業，例如如何讓產業回流，或是海外僑胞創業後找更多台灣人工作等。

另王世堅日前宣布將出任沈伯洋的競總副主委，秦慧珠喊話「逢賭必輸」的王世堅和她對賭100萬，輸者將錢捐給社會局。

沈伯洋表示，市政不是賭局，一直出現賭局其實很奇怪，應該著重在市民對市政、願景的感受程度，台北市民對自己的看法才是重要的。

此外，被問到台北市發生多起兒虐事件，沈伯洋表示，台北市出現兒虐已經不是第一次了，但是每一次的藉口都不一樣，這一次則說可能是罰則的問題，很明顯就是在找藉口，地方政府每次面對兒虐事件都說再改進，每次都說會有其他措施，但還是不斷發生，這是要正視的事實，如果台北市長蔣萬安很重視中央法規，不如回來當立委。

精華 FAQ

  • 他將展開8天訪美行程，並與海外僑胞餐會座談，重點放在交流台灣產業、人才回流及海外僑胞創業合作等議題，盼把外界經驗帶回台北。

  • 他點名都市林、交通零死亡、環境衛生等市政議題，認為應先把台北面臨的問題帶出去，再把世界各地可借鏡的解方帶回來。

  • 他認為市政不是賭局，不必把選戰變成對賭；談到兒虐問題時，他批評地方政府每次都找不同藉口，應正視制度與執行上的長期問題。

沈伯洋 王世堅 民進黨

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