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藍營擬減公投案 留鞭刑、核電 白喊「看賴政府態度」

台灣新聞組／台北20日電
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過多公投案是否影響選務，引發藍白陣營重視。圖為2018年九合一選舉投票當天，投票...
過多公投案是否影響選務，引發藍白陣營重視。圖為2018年九合一選舉投票當天，投票所內出現排隊等蓋公投票，卻沒人在投選舉票的情況。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

藍白陣營推動多項公投，但因中選會憂心選務癱瘓與開票拖延，國民黨傳出可能縮減案量，民眾黨則稱若政府回應政策方向，部分公投可不必辦。

在野黨近期推出多項公投案，中選會憂造成選務混亂，國民黨立委羅智強透露「數量可能會減少」。民眾黨主席黃國昌昨天表示，公投就是要促進社會討論，「我們也在看民進黨政府的態度」，若政府願大方承諾相關政策方向，交通罰鍰等公投案未必需要舉行。

藍白黨團在立法院已提出六項公投案，目前進入一個月協商冷凍期。中選會主委游盈隆日前示警，九合一選舉若併辦過多的公投案，恐怕會開票開到半夜。據了解，中選會曾為此開會，內部認為是否印在同一張投票單上，時間無差異，反而是公投案數量一多，很有可能重演2018年下午4點開票以後，民眾還在領票、投票的狀況。中選會也預估，若達四案公投，開票恐到隔日凌晨2、3時。

羅智強表示，為兼顧選務成本與時間，在野黨會做整體思考，六個公投題目可能會減少。

據了解，藍營也憂心開票混亂，恐失去「推公投增加投票率」的意義，目前傾向縮減至「鞭刑入法」與「重啟核電」兩項；此外，為避免公投選務癱瘓的惡夢重演，國民黨團已提案修正公投法相關條文，要求應先完成全國性選舉票開票，再進行公民投票開票，並將多項公投合併印製於同一張選票上，以利開票作業進行。

民眾黨政策會昨舉行研討會，宣傳民眾黨所提交通罰鍰公投。黃國昌會前受訪時表示，以終結行人地獄的主題來說，交通罰鍰不應該只是拿來增加科技執法，而是要用來改善交通安全與大眾運輸，這才是此公投案最重要的目的。

黃國昌說，面對在野黨提出的訴求，如果民進黨政府同意這樣的政策方向，交通罰鍰公投案未必需要舉行，「但是到目前為止，沒有看到民進黨政府提出任何回應」。

至於在野黨將公投法修正草案逕付二讀，主張將公投題目列印在同一張單上，縮短投票時間。選務人士指出，內部分析兩者差別不大，修法並不會縮短投票時間，反而是選務人員唱票時間與方式會更長、更複雜，原本一個投票箱都是同一個題目，唱票人員可以針對一個題目一口氣唱票；但公投題目印在同一張單後，選務人員一口氣要唱名六項公投題目，時間會變得更長，過去也沒有相關經驗。

國民黨黨務人士表示，黨中央的優先提案是核能公投，其他公投則尊重黨團自主提案。此外，為避免公投選務癱瘓的惡夢重演，國民黨團已提案修正公投法相關條文，要求應先完成全國性選舉票開票，再進行公民投票開票，並將多項公投合併印製於同一張選票上，以利開票作業進行。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，每一項公投案，背後都代表一群人民對國家重大政策的期待，所以沒有哪一案比較重要、哪一案比較不重要，每一案都值得被尊重。

至於最後會提出哪些公投案，林沛祥說，黨團會秉持「事緩則圓、共識為先」的原則，經黨團大會充分討論後形成共識，也會積極與民眾黨溝通協調，朝最大的共識努力。

精華 FAQ

  • 藍白黨團原本已提出6項公投，但中選會擔心案量過多會造成選務混亂、開票拖到深夜，甚至重演2018年邊領票邊投票的狀況，因此國民黨評估可能減量。

  • 據了解，國民黨內部目前較傾向保留「鞭刑入法」與「重啟核電」兩項公投，認為這兩案較具代表性，也較能凝聚黨內與在野合作共識。

  • 黃國昌表示，交通罰鍰公投的重點是改善行人安全與交通環境，如果民進黨政府願意大方承諾相同政策方向，這項公投未必需要真的舉行，但目前尚未看到政府回應。

公投 羅智強 黃國昌

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