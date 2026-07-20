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民進黨全代會 賴清德未提食安 卓榮泰稱拒毀憲亂政法案

台灣新聞組／台北20日電
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民進黨19日舉行全國黨員代表大會，總統兼黨主席賴清德（左五）為各縣市參選人造勢後...
民進黨19日舉行全國黨員代表大會，總統兼黨主席賴清德（左五）為各縣市參選人造勢後一起自拍。（記者潘俊宏／攝影）

致癌油事件延燒，正值在野喊出上凱道抗爭之際，民進黨昨天召開全代會，仍充滿宣示年底選戰團結氛圍，焦點落在派系如何在黨內權力洗牌之際維持江山，僅行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安簡單提及食安事件，身兼黨主席的賴清德總統則隻字未提，發言聚焦守護民主、力挺綠營參選人。

卓榮泰在會中還強調，由在野黨控制的國會，持續不斷用毀憲亂政的方式，破壞國安需求，也違反財政紀律，「我向大家保證，行政院會辦好守門員角色，任何毀憲亂政、破壞國家安全、破壞國家財政的法案，不會讓它進到行政院來，我們會拒絕！」

時逢選舉年，賴清德總統、行政院長卓榮泰致詞都打出「政績牌」，細數賴政府上台後台灣的經濟成長，與政府提出的各項社會福利政策，並一一授旗給19位民進黨提名的縣市首長參選人，齊在台上喊「凍蒜」。

卓榮泰在施政報告環節，則承諾政府對食安的行動將具體且立即，並預告今天將說明食安法修法，明確中央地方權限，也公布油品檢驗結果，其餘大部分內容皆為細數經濟成績、產業升級、拒絕國會毀憲亂政法案進入政院。

賴清德壓軸談話，則隻字未提食安事件相關內容，多聚焦民進黨創黨歷史、如何應對中共侵擾、守護民主。他也提到，民進黨將在年底地方選舉秉持新世代扛起新時代、推出共同政見打造台灣好生活、愛民如親三大原則，全力爭取人民支持，承擔台灣及人民的責任。

賴清德並期盼民進黨所有黨公職人員要站在第一線，共同反對中國紅色恐怖，不要讓民主台灣走回頭路，變成中國台灣。

賴清德並引用已故民進黨前主席黃信介的話勉勵選將，稱政治的本質就是愛民如親，為政者要以溫暖的心，親切的行動，贏得人民的信賴。他說，選擇民進黨，是選擇穩健改革、選擇更好的生活、選擇台灣持續向前走，盼鄉親全力支持民進黨候選人，打造民主和平繁榮台灣。

精華 FAQ

  • 全代會整體仍以年底選戰的團結動員為主軸，並著重黨內派系在權力洗牌中的整合。現場多次為提名的縣市首長參選人授旗，展現全黨挺選戰的態勢。

  • 卓榮泰表示，若法案涉及毀憲亂政、破壞國安或違反財政紀律，行政院會扮演守門員角色，拒絕讓這類法案進入政院，並強調政府會立即處理食安相關行動。

  • 賴清德壓軸致詞未提食安，主要談民進黨創黨歷史、如何應對中共侵擾、守護民主，以及年底選舉的共同政見與「愛民如親」理念，呼籲支持民進黨候選人。

賴清德 民進黨 卓榮泰

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