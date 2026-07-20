民進黨全代會 泛賴系奪7中常委固權 蘇姿丰父親現身成焦點

10席票選中常委派系分布 製表／蔡晉宇

民進黨 全國黨代表大會昨登場，黨中央權力核心同步改選，在10席票選中常委部分，泛賴系囊括7席、非賴陣營斬獲3席；主管黨內考紀的中評會，同樣由賴系邱志偉拿下中評會主席。黨內人士指出，黨主席賴清德 在全代會已進一步鞏固黨權，強勢領導至少延續到九合一選舉。

昨天重頭戲為中執委、中常委改選。30位新任中執委，泛賴系陣營共20人當選，包括新潮流9席，正國會4席，綠色友誼3席，湧言會2人，民主活水2席。

非賴系陣營部分，共10人當選，包括英系4席，蘇系3席，立委陳亭妃系統2席，高雄市長陳其邁系統1席。

隨後改選10席票選中常委中，賴清德領銜的泛賴系囊括7席，較上屆成長1席，非賴系則以英系為骨幹斬獲3席。其中，代表湧言會的現任中常委王定宇未能連任，堪稱昨天中常委改選的最大意外。這項結果，源於中執委選舉中，湧言會鄭文婷14票意外成落選頭，讓本來湧言會預設3票中執委，由王定宇連任中常委計畫生變，最後是陳其邁出面，勸退王定宇，湧言會改派林智鴻角逐常委，才獲得陳其邁系統奧援1票中執委，驚險在中常會保住席次。

派系人士指出，陳其邁系統在此次中執委票奧援湧言會，當時陳其邁分析，黨內風向對被指涉線民案的王定宇不利，協調湧言會改推李雨庭，但湧言會有所堅持，且林智鴻屬高雄湧言體系，與陳其邁地源關係更親近，陳其邁也順應派系期盼；王定宇隨即發出臉書，以支持年輕人為由，宣布中常委交棒林智鴻。

民進黨今天召開全代會改選權力核心，35人搶30席中執委，新潮流系拿下9席是最大贏家；湧言會規劃3席中執委，最後僅拿下2席，包括立委王定宇、高雄市議員林智鴻，若中常委選舉時，湧言會無法獲得其他派系奧援，恐將無法保住現有1席中常委。

這次民進黨中執委選舉有35人登記參選，全國黨代表585票今天在全代會選出30席中執委，這30席中執委稍後將再選出10席中常委。

民進黨全國黨代表大會，除黨主席賴清德發表談話、凝聚黨內共識外，民進黨前秘書長林右昌在赴美三個月後首度現身全代會，半導體大廠超微（ＡＭＤ）董事長暨執行長蘇姿丰 的父親蘇春槐也以民進黨美東黨部主委身分，返台出席全代會。

除會場內，黨內大咖在會場外一舉一動也受關注，高雄市長陳其邁被拍到，全代會前與英系大老黃承國同桌餐敘，和英系走得近的關係再被討論。

今年全代會也出現科技界話題人物。蘇春槐身為紐約僑界領袖，多年來都在推動台美交流，今年首度以民進黨美東黨部主委身分參與全代會，蘇春槐笑說，接任主委後非常忙，接下來回紐約，要迎接民進黨台北市長參選人沈伯洋訪美，成立美東後援會。