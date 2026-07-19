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藍4縣市長聚台中反毒油 張麗善批中央失態、謝國樑反對「少吃炸雞」

記者陳敬丰／台中即時報導
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雲林縣長張麗善（前左二）批評，面對這次致癌油事件，民進黨政府嚴重失態甚至雙重標準...
雲林縣長張麗善（前左二）批評，面對這次致癌油事件，民進黨政府嚴重失態甚至雙重標準，地方必須站出來為人民發聲。（記者黃仲裕／攝影）

台北市長蔣萬安19日與雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑共同拜會台中市長盧秀燕，共商如何面對這次致癌油危機。張麗善批評中央政府嚴重失態甚至雙重標準，人民必須上凱道發聲；謝國樑則反對衛福部「少吃炸雞排」的說法，提供安全油品本就是國家責任。

張麗善表示，今年4月到6月，台灣一直籠罩在食安風暴中，目前為止，鄉親對每一頓飯、每一道菜都非常疑慮與不安，縣市政府聽到民眾的聲音，就要站出來為民眾發聲。

張麗善批評，中央政府已經嚴重失態，甚至有雙重標準，以前民進黨在野時，面對食安風暴採取嚴格標準、要求中央政府完全負責、官員下台，現在當家執政，卻用非常傲慢的態度，要人民選擇自己吃什麼，整個中央政府所有官員態度非常囂張，還說「沒有逼你們吃」。

張麗善強調，中央政府有責任讓資訊公開透明，這段時間雲林縣也配合中央嚴格稽查，已經查了255個廠、下架91公噸，但還是遠不及已經生產的數量，可見很多問題油品已經被人民吃下肚。

張麗善說，19日必須要站出來，讓政府聽到民眾聲音，因為地方一再表達、中央卻聽不到，所以必須要上凱道大聲發聲，讓中央政府知道現在面臨什麼問題、必須毅然決然果斷處理，不能再怠慢妥協或放寬標準；政府是食安的最後一道防線，當防線產生漏洞，人民是無法安心的。

謝國樑表示，截至這兩天，基隆市政府已經下架超過7公噸油品，但基隆有很多小吃，比如炸雞腿、炸雞排，都是用炸的方式來製作，是台灣最好吃的小吃文化，他反對衛福部所謂「不鼓勵吃炸雞排」的說法，不能因為食安問題，就要求民眾不吃炸物，提供健康安全的油品是國家的責任。

基隆市長謝國樑（前左三）表示，基隆許多炸物小吃是台灣最好的小吃文化，他反對衛福部...
基隆市長謝國樑（前左三）表示，基隆許多炸物小吃是台灣最好的小吃文化，他反對衛福部「不鼓勵吃炸雞排」的說法，提供安全食用油是國家的責任。（記者黃仲裕／攝影）

精華 FAQ

  • 台北市長蔣萬安、雲林縣長張麗善、基隆市長謝國樑，共同拜會台中市長盧秀燕，商討這次致癌油危機的因應方式，並表達對中央食安處理的疑慮。

  • 張麗善批評中央政府嚴重失態、甚至有雙重標準，認為民進黨在野與執政時態度不同，現在卻要人民自己選擇吃什麼，缺乏負責與透明。

  • 謝國樑認為炸雞排是台灣常見的小吃文化，不能因食安問題就要求民眾不吃炸物；他強調政府應提供健康安全油品，這本來就是國家的責任。

盧秀燕 蔣萬安

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