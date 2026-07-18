藍營猛打中央 蔣萬安拜會盧秀燕討論毒油案 沈伯洋：盼帶回答案

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到台北文昌宮、謙和市場掃街。（記者洪子凱／攝影）

國民黨猛攻毒油案，台北市長蔣萬安 號召人民7月25日上街頭抗議，今天下台中拜會台中市長盧秀燕 ，而國民黨市議員楊植斗也與幾位議員及參選人下午將赴中正一分局介壽派出所靜坐絕食，直至7月25日抗議，透過地方包圍中央。民進黨台北市長參選人沈伯洋 表示，相關權利他都會尊重，也呼籲蔣將一些答案帶回台北。

沈伯洋表示，蔣萬安想去哪是他的權利跟自由，台中是這次油品爆發城市，站在市民角度，希望蔣能夠帶一些答案回到台北，例如兩個城市未來如何交流預防，「若今天出來談的是別的事情，那大家可能就會遺憾一點。」

面對藍營小雞要靜坐抗議，沈伯洋說，陳抗是他們權利都予以尊重，但近日天氣炎熱，補充水分也很重要，希望他們能特別注意。

媒體詢問，蔣萬安一直呼籲賴清德總統為毒油按道歉，但面對地方市政問題卻遲未道歉，是否應比照，沈伯洋說，市民期待的事後處理態度，不僅僅是道不道歉問題，近期看到蔣面對問題會用憤怒或咆哮方式取代回答問題，沈說，既然蔣今天有去拜會，甚至有報導指出未來基隆市長謝國樑等也會加入，建議蔣可以請教謝，「畢竟他之前有因為兒虐案和家長道歉」。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天早上到台北文昌宮、謙和市場掃街，會前接受媒體聯訪。（記者洪子凱／攝影）