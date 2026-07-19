公投案併票 六都選委會：徒增混亂難執行

藍白提公投法修正案，將各公投案印在同張公投票，但六都選委會多擔心效益不大，反增混亂。圖為2018年九合一大選綁10項公投案的開票情形。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 針對在野黨提案將多項公投案印在同一張票上，六都選委會與基層普遍認為雖可簡化發票，但恐增加混亂、爭議與執行難度。

年底公投 綁大選，政黨競相提案。基層選務人員憂心2018年開票到半夜夢魘重演，揚言「即使選務費加到3000（台幣），公假給到兩天也不要」。藍白提公投法修正案，將各公投案印在同張公投票 ，但六都選委會多擔心效益不大，反增混亂，也難以執行；基層更擔心強迫領票恐干涉投票自由，投票率也會失真。

回顧2018年投開票當日情景，新北多名資深選務人員聞之色變，紛紛搖頭說「公投綁大選直的很可怕」。他們說，當天九合一選舉加上10項公投，直到下午4時截止投票後，許多投票所仍排滿投票人龍，各投開票所進度不同，只能邊投票邊開票，被質疑衝擊選舉結果。

桃園基層選務人員反映，依公投法民眾有權選擇「要領或不領」，或只領自己支持的公投票，未來所有公投案印在同一張，等於強迫領票、投票，恐干涉投票自由，第一線人員肯定挨罵。

一名選務人員說，以前蓋壞就是廢票，現在幾案印在一起，亂蓋或蓋錯造成汙損，到底哪一案才算廢票？只有一案就是「過、沒過」，如果票面上是一排，會不會唸錯？「最好的作法還是把公投跟大選分開」。

台中市選委會主委黃崇典擔心恐造成民眾混淆，且公民投票的每案都是獨立的，選民主張不同，有些只想投公職人員選舉，不領公投票，或是選民領到公投票後，只想投其中幾案，印在同一張選票有實際執行困難。

台南市選委會表示，這次研議多案合併一張公投票，雖可降低印製成本及簡化發票程序，但涉及選民領票權益、投開票作業、票數認定及監督機制等問題，能否提升投票效率仍待評估。高市選委會說，民眾依法可自由決定是否領取公投票，現在把公投案列在同一張選票，前所未有，實務也難執行。

針對在野黨提案主張多項公投案合併一張公投票印製，中選會主委游盈隆日前表示，此舉雖便於發放公投票，但效益仍有待評估，恐怕治絲益棼，解決的問題遠比製造的問題少。

中選會人士則表示，在野黨提這樣的修法，對改善選務便捷性的差異不大。根據中選會推演選務，公投案若改成印製在同一張公投票，開票爭議可能更多，例如究竟各公投案個別開票，還是數項公投案直接一起開，還待中選會討論。