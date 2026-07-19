我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

公投案併票 六都選委會：徒增混亂難執行

台灣新聞組／台北19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍白提公投法修正案，將各公投案印在同張公投票，但六都選委會多擔心效益不大，反增混...
藍白提公投法修正案，將各公投案印在同張公投票，但六都選委會多擔心效益不大，反增混亂。圖為2018年九合一大選綁10項公投案的開票情形。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

針對在野黨提案將多項公投案印在同一張票上，六都選委會與基層普遍認為雖可簡化發票，但恐增加混亂、爭議與執行難度。

年底公投綁大選，政黨競相提案。基層選務人員憂心2018年開票到半夜夢魘重演，揚言「即使選務費加到3000（台幣），公假給到兩天也不要」。藍白提公投法修正案，將各公投案印在同張公投票，但六都選委會多擔心效益不大，反增混亂，也難以執行；基層更擔心強迫領票恐干涉投票自由，投票率也會失真。

回顧2018年投開票當日情景，新北多名資深選務人員聞之色變，紛紛搖頭說「公投綁大選直的很可怕」。他們說，當天九合一選舉加上10項公投，直到下午4時截止投票後，許多投票所仍排滿投票人龍，各投開票所進度不同，只能邊投票邊開票，被質疑衝擊選舉結果。

桃園基層選務人員反映，依公投法民眾有權選擇「要領或不領」，或只領自己支持的公投票，未來所有公投案印在同一張，等於強迫領票、投票，恐干涉投票自由，第一線人員肯定挨罵。

一名選務人員說，以前蓋壞就是廢票，現在幾案印在一起，亂蓋或蓋錯造成汙損，到底哪一案才算廢票？只有一案就是「過、沒過」，如果票面上是一排，會不會唸錯？「最好的作法還是把公投跟大選分開」。

台中市選委會主委黃崇典擔心恐造成民眾混淆，且公民投票的每案都是獨立的，選民主張不同，有些只想投公職人員選舉，不領公投票，或是選民領到公投票後，只想投其中幾案，印在同一張選票有實際執行困難。

台南市選委會表示，這次研議多案合併一張公投票，雖可降低印製成本及簡化發票程序，但涉及選民領票權益、投開票作業、票數認定及監督機制等問題，能否提升投票效率仍待評估。高市選委會說，民眾依法可自由決定是否領取公投票，現在把公投案列在同一張選票，前所未有，實務也難執行。

針對在野黨提案主張多項公投案合併一張公投票印製，中選會主委游盈隆日前表示，此舉雖便於發放公投票，但效益仍有待評估，恐怕治絲益棼，解決的問題遠比製造的問題少。

中選會人士則表示，在野黨提這樣的修法，對改善選務便捷性的差異不大。根據中選會推演選務，公投案若改成印製在同一張公投票，開票爭議可能更多，例如究竟各公投案個別開票，還是數項公投案直接一起開，還待中選會討論。

精華 FAQ

  • 六都選委會多認為，雖然這樣可能降低印製與發票成本，但會讓領票、投票與開票流程更複雜，也可能引發票數認定與監督爭議，整體效益不一定高。

  • 基層最擔心的是，民眾原本可選擇不領或只領部分公投票，若全印在同一張票上，可能變成強迫領票與投票，進而干涉投票自由，也讓第一線承受更多質疑。

  • 因為當年九合一選舉加上10項公投，投票所一度大排長龍，許多地點邊投邊開票，直到深夜才結束，造成選務壓力極大，也讓人擔心類似情況再度發生。

公投 投票

上一則

新聞評論/赴陸失聯問題 凸顯陸委會海基會失能

下一則

南海仲裁案10周年／賴政府竟說不出「太平島是島非礁」

延伸閱讀

年底九合一選務量能被逼到極限 中選會：4公投開票會到凌晨3點

年底九合一選務量能被逼到極限 中選會：4公投開票會到凌晨3點
黑白集／藉公投衝選票 綠「非不為是不能」

黑白集／藉公投衝選票 綠「非不為是不能」
6大公投案成形 藍白重啟核電、安樂死拚下周逕付二讀

6大公投案成形 藍白重啟核電、安樂死拚下周逕付二讀

重啟核電、安樂死公投14日壓線逕付二讀 藍白六大案進入關鍵整合期

重啟核電、安樂死公投14日壓線逕付二讀 藍白六大案進入關鍵整合期

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。(圖／截自林姓教授個人網頁)

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

2026-07-14 09:13
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌