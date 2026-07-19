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新聞眼／戰狼式作風對內 對得起民主進步？

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毒油風暴殃及全台，行政院長卓榮泰（後左二）7月14日赴立法院專案報告，藍白立委紛...
毒油風暴殃及全台，行政院長卓榮泰（後左二）7月14日赴立法院專案報告，藍白立委紛紛舉牌抗議毒油及食安跳票。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文批評民進黨執政對內強硬、對外退讓，面對毒油事件又失言切割，呼籲政府停止把批評者當敵人，回到以人民利益為先的治理態度。

毒油事件爆發迄今，中央政府戰狼式的作風令人匪夷所思。執政者的強勢，應該展現在面對國際競爭、對外談判以及捍衛國家利益，而不是凌厲攻擊監督的在野黨，及漠視無辜把毒油吃下肚的人民。令人遺憾的是，外界看到的是執政團隊往往對美、對日處處退讓、謹慎應對，對內卻動輒強硬回擊，將不同意見者皆視為敵人。這樣的執政方式，對得起「民主進步」四個字嗎？

讓人納悶的是民進黨「戰狼式內政」執政方式的傲慢底氣，究竟從何而來？原因並不複雜。簡單說，長期以來，民進黨擁有四成左右的穩定支持者，加上在野陣營屢屢分裂，在現行選制下，即使未取得過半民意支持，仍可能取得完整執政權。這也是賴清德總統曾公開表示「不是多數就贏，不是這樣子喔」引發外界討論的背景。民主制度固然尊重選舉結果，但執政者更應理解，勝選不代表可以忽視未支持自己的其他選民。

尤其是，會選舉不代表會執政。執政代表的是替全民爭取最大利益，對外據理力爭，對內傾聽民意，而不是把政治鬥爭帶進每一項公共政策。從能源政策、司法改革、居住正義，到近日引發全民憂心的毒油事件，都讓外界看到政府第一時間不是積極回應民眾疑慮，而是急著辯解、切割，甚至反擊批評者，彷彿最大的敵人不是危機本身，而是提出問題的人。

毒油事件正是最鮮明的例子。當民眾是在毫不知情的情況下吃下毒油，社會期待的是政府迅速清查流向、公布資訊、追究責任，民進黨發言人吳崢竟說出「毒油又不是我逼你吃的」，立即引發眾怒，即使是在情急下措辭失當，第一時間脫口而出的話往往反映真實心態，暴露出執政者與人民感受之間巨大的落差。人民追究的是政府把關是否失靈，官員卻把力氣花在逞口舌之快上面。

行政院長卓榮泰日前終於為毒油事件道歉，但令人不解的是，他隨後又表示，宜蘭縣政府發現問題油品，「難道其他縣市都沒有嗎？」讓外界質疑中央又把焦點轉向地方，竟試圖模糊事件本質。同樣令人憂心的是，綠營政治人物面對不同意見時，繼續使用充滿敵意的語言。例如綠營新北議員形容藍營發起維護食安上凱道的行動譏為「藍白如喪考妣上街遊行」，不但無助於公共討論，更加深社會對立。

當執政黨把政治攻防凌駕於民意之上，把每一次批評都視為政敵操作，最後失去的是人民對政府最基本的信任。唯有放下「戰狼式內政」、停止把不同意見當成敵人，把強硬用在捍衛台灣利益，把謙卑留給人民，才是執政者本該具備的姿態。

民進黨經常強調「人民是頭家」，但其實人民只有投票那天才是頭家，其餘時間只能承受中央政府的所作所為。先前民進黨傾全黨之力推動大罷免案，出現32比0的結果，並未讓民進黨徹底反省，仍聽不見人民的聲音。既然如此，就讓人民在其他選舉展現力量，清楚告訴每一位中央執政者，民主不能淪為勝選後的傲慢，而是要永遠對人民保持謙卑。

精華 FAQ

  • 文章認為民進黨形成「戰狼式內政」：對外常謹慎退讓，對內卻強勢回擊、攻擊在野與批評者。作者批評這種作風把政治鬥爭凌駕公共利益，與民主精神不符。

  • 因為民眾在不知情下吃下毒油時，社會期待的是迅速清查、公布資訊與追責，但官員卻忙於辯解、切割甚至失言，顯示政府優先處理的是輿論壓力，不是人民安全。

  • 作者希望執政者停止把不同意見當成敵人，少用敵意語言處理批評，把強硬用在捍衛國家利益，把謙卑留給人民，並真正傾聽民意、回應社會期待。

賴清德 民進黨

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